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Архангельск: Общество

     

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Жителю Поморья не удалось избежать ареста автомобиля за долги, подарив супруге

В Архангельской области судебные приставы через суд добились признания недействительным договора дарения должником своего автомобиля супруге. Это позволило арестовать имущество в счёт погашения долга.

Котлашанин по решению суда обязан был выплатить организации — своему бывшему работодателю — задолженность в размере 300 тысяч рублей. Однако мужчина никаких мер к погашению долга не предпринимал. 

Должник официально не работал, доходов не имел. По информации взыскателя, у него имелся автомобиль KIA CARENS 2006 года выпуска, однако согласно ответов из регистрирующих органов никакого имущества за мужчиной не числится. Разгадка оказалась проста: должник успел подарить автомобиль своей супруге.

Возвращение транспортного средства в собственность должника пришлось добиваться через суд. Рассмотрев ходатайство, суд вынес решение о признании договора дарения недействительным и возвращении автомобиля в собственность котлашанина.

Машина была арестована и изъята. У должника есть возможность вернуть себе машину, погасив долг в полном объёме.

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автор: ssp
просмотров: 116
дата: 01.02.17 | 09:37
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