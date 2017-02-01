В Архангельской области судебные приставы через суд добились признания недействительным договора дарения должником своего автомобиля супруге. Это позволило арестовать имущество в счёт погашения долга.

Котлашанин по решению суда обязан был выплатить организации — своему бывшему работодателю — задолженность в размере 300 тысяч рублей. Однако мужчина никаких мер к погашению долга не предпринимал.

Должник официально не работал, доходов не имел. По информации взыскателя, у него имелся автомобиль KIA CARENS 2006 года выпуска, однако согласно ответов из регистрирующих органов никакого имущества за мужчиной не числится. Разгадка оказалась проста: должник успел подарить автомобиль своей супруге.

Возвращение транспортного средства в собственность должника пришлось добиваться через суд. Рассмотрев ходатайство, суд вынес решение о признании договора дарения недействительным и возвращении автомобиля в собственность котлашанина.

Машина была арестована и изъята. У должника есть возможность вернуть себе машину, погасив долг в полном объёме.