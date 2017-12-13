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Общество | Главные новости

Жителю Поморья за долги пришлось попрощаться с японским внедорожником

сегодня 10:09
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Северянин за долги перед банком лишился «Toyota Land Cruiser Prado». Его внедорожник арестовали и изъяли судебные приставы.
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Взяв кредит на покупку дорогостоящего автомобиля «Toyota Land Cruiser Prado», мужчина с кредитом не рассчитался и отдавать залоговое имущество в счёт погашения долга не захотел. В связи с этим банк обратился в суд с исковым заявлением об обращении взыскания на заложенное имущество. Суд встал на сторону банка и обязал мужчину вернуть автотранспорт.

Судебный пристав-исполнитель должным образом уведомил должника о возбуждении исполнительного производства и потребовал предоставить автомобиль для ареста. Однако расставаться с престижной иномаркой должник категорически не хотел. Мало того, он стал скрываться и перестал выходить на контакт с судебным приставом-исполнителем. В связи этим автомобиль был объявлен в розыск.

В ходе розыска стало известно, что мужчина в настоящее время проживает в Северодвинске. По результатам проверки придомовой территории разыскиваемый автомобиль был обнаружен.

Учитывая то обстоятельство, что должник может перепрятать автомобиль, было принято решение провести исполнительные действия по изъятию машины.

В назначенный день по адресу нахождения автомобиля подъехал эвакуатор. В присутствии понятых и представителя взыскателя судебный пристав-исполнитель произвёл арест автотранспортного средства. И только когда к колёсам «Toyota Land Cruiser Prado» стали зацеплять подъёмные устройства, появился и сам должник.

Мужчине было разъяснено: согласно судебному решению залоговый автомобиль арестован и будет передан на ответственное хранение представителю банка. В дальнейшем имущество будет передано на реализацию. Должнику ничего не оставалось, как забрать из машины личные вещи и передать ключи представителю взыскателя. «Toyota» была погружена на эвакуатор и отправлена на стоянку в Архангельск.

Автор: ssp
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