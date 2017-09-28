Жительница Холмогорского района два месяца истязала шестилетнего сына
сегодня 10:15
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Женщина в период с июня по июль 2017 года била, оскорбляла, лишала питания и оставляла на длительное время одного дома своего маленького сынишку.
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28 сентября, четверг 10:50
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$58.53
€70.43
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Дело 40-летней жительницы Холмогорского района рассматривают в суде. По данным следствия, женщина злоупотребляла алкогольными напитками.
Кроме того, в настоящее время в Холмогорском районном суде на рассмотрении находится иск органов опеки и попечительства о лишении мамаши родительских прав, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
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