Живая или искусственная? Архангелогородцы смогут срубить в лесу ёлочку за 30 рублей

В лесничествах Поморья начали заключать договоры купли-продажи на заготовку елей для новогодних и рождественских праздников, а в магазинах областного центра появились в продаже искусственные ёлки.

Стоимость живой зеленой красавицы в этом году от 14 рублей на елочку до 1 метра до 210 рублей за дерево выше 4 метров. Средняя елочка до двух метров обойдется северянам в 30 рублей.

Жителям необходимо сначала оплатить квитанцию в любом отделении почты или банка, а затем прийти с ней в лесничество и заключить соответствующий договор. Напоминаем, в этом году 30 и 31 декабря являются выходными, поэтому откладывать визит на эти дни не стоит.

Ёлочку можно срубить на участках, где сохранение подроста не требуется: просеки, линии электропередач, противопожарные разрывы. Заключенный договор необходимо взять с собой и в лес на случай проверки.



В магазинах Архангельска цены на искусственные ели начинаются от 1000 рублей за небольшое дерево, средняя стоимость составляет около 2500 рублей.

За незаконную рубку деревьев предусмотрен административный штраф в размере от 3000 до 5000 рублей. Кроме этого, нарушителям придётся возместить ущерб, причинённый лесному фонду. Если ущерб превысит 5000 рублей, наступает уголовная ответственность.