Коряжемский алиментщик выпал из комода во время визита судебных приставов

Долгое время мужчина уклоняется от своих родительских обязанностей, вёл асоциальный образ жизни, нигде не работал. По месту прописки он не жил, на приём к судебным приставам не приходил. Беглеца объявили в розыск.В ходе разыскных мероприятий была получена информация о местах возможного пребывания должника. По этим адресам и отправились судебные приставы. Постепенно круг поиска сузился до одной из коммуналок на окраине города. Учитывая, что её жильцы дверь предпочитали никому не открывать, пришлось судебным приставам пойти на хитрость и представиться коммунальщиками.Войдя в квартиру и получив от соседей информацию, что разыскиваемый уклонист от алиментов в данный момент находится в комнате у своей сожительницы, судебные приставы постучали в дверь. В комнате, вся обстановка которой состояла из дивана, холодильника и комода с дверками, находилась женщина и … больше никого. Пока хозяйка комнаты уверяла служителей закона, что знать не знает, где сейчас её знакомый, тот вдруг неожиданно вывалился из комода.Пришлось незадачливому игроку в прятки проследовать за судебными приставами в отдел и давать объяснения по поводу уклонения от уплаты алиментов.