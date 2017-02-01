36-летний безработный житель города корабелов находился в коммунальной квартире у брата в гостях. Вдвоем они распивали алкоголь. В этот момент в дом нагрянули судебные приставы. Должник решил затаиться в туалете.

Брат должника рассказал приставам, что давно не видел родственника. Однако разыскник обратил внимание на то, что на столе комнаты стояли две чашки с алкоголем, два столовых прибора и другие предметы, указывающие на присутствие второго человека.



Проводя опрос соседей, осматривая места общего пользования коммунальной квартиры, судебный пристав обнаружил злостного алиментщика, спрятавшимся в туалете.



Должник был доставлен в отдел судебных приставов по Северодвинску, где в отношении него был составлен протокол о привлечении к административной ответственности. В случае дальнейшего уклонения от уплаты алиментов будет решаться опрос о возбуждении уголовного дела.

