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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Злостный северодвинский алиментщик скрывался от судебных приставов в туалете

36-летний безработный житель города корабелов находился в коммунальной квартире у брата в гостях. Вдвоем они распивали алкоголь. В этот момент в дом нагрянули судебные приставы. Должник решил затаиться в туалете.
Брат должника рассказал приставам, что давно не видел родственника. Однако разыскник обратил внимание на то, что на столе комнаты стояли две чашки с алкоголем, два столовых прибора и другие предметы, указывающие на присутствие второго человека.
 
Проводя опрос соседей, осматривая места общего пользования коммунальной квартиры, судебный пристав обнаружил злостного алиментщика, спрятавшимся в туалете.
 
Должник был доставлен в отдел судебных приставов по Северодвинску, где в отношении него был составлен протокол о привлечении к административной ответственности. В случае дальнейшего уклонения от уплаты алиментов будет решаться опрос о возбуждении уголовного дела.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: ssp
просмотров: 199
дата: 01.02.17 | 15:39
комментариев: 1
0 0
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Комментарии пользователей
Vadimych (1)
Сыскарь кина про партизан и фашистов, по всему, много пересмотрел. :) И вообще, кто из чашек алкоголь распивает? Эстеты...)
01.02.17
16:40
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