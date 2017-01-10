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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Удивленные появлением нерпы на льду архангелогородцы палками загоняли ее в воду

В районе зимней переправы, соединяющей остров Бревенник и 14-й лесозавод, на лёд реки Маймакса выбралась нерпа. Ластоногое млекопитающее вызвало одновременно восторг и обеспокоенность у очевидцев.

В некоторых комментариях, появившихся в соцсетях, утверждается, что люди, решив, что животное в опасности, палками загоняли нерпу обратно в полынью, снимая свои действия на видео. Особо обеспокоенные вызвали спасателей.

Прибывшие на место специалисты не разделили озобоченность северян и порекомендовали оставить нерпу в покое. Она находится в своей обычной среде обитания и не требует защиты, пояснили спасатели. Пытаться её кормить или гладить тоже не стоит. Как только потребуется, животное само найдёт выход к воде.

  
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просмотров: 1439
дата: 10.01.17 | 18:24
комментариев: 3
1 3
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Комментарии пользователей
naprimer (3)
Спасли беззащитную и безопасную зверушку палками, если бы выползла на берег- пришлось бы отбивать от псинозавров, как на днях на Камчатке еле отбили, удалять нужно всего лишь 1 вид по всей стране, нападающий на людей, а ластоногие и сами путь найдут. Доверчивые они, на Ямале приручили трудящиеся, а зачем, лучше пусть в море плавают
10.01.17
23:25
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Vadimych (2)
Де6илизация на марше. Удивились нерпе? Ах, бедненькая, ах, жалко её. Идиоты.
10.01.17
22:48
  на стену ВК | твитнуть | ответить   +1
Виктор К. (1)
Путину надо было звонить ,в Кремль! Ну народ, а? Перепутали с оленем нерпу?.
10.01.17
20:13
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
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