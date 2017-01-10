В районе зимней переправы, соединяющей остров Бревенник и 14-й лесозавод, на лёд реки Маймакса выбралась нерпа. Ластоногое млекопитающее вызвало одновременно восторг и обеспокоенность у очевидцев.

В некоторых комментариях, появившихся в соцсетях, утверждается, что люди, решив, что животное в опасности, палками загоняли нерпу обратно в полынью, снимая свои действия на видео. Особо обеспокоенные вызвали спасателей.

Прибывшие на место специалисты не разделили озобоченность северян и порекомендовали оставить нерпу в покое. Она находится в своей обычной среде обитания и не требует защиты, пояснили спасатели. Пытаться её кормить или гладить тоже не стоит. Как только потребуется, животное само найдёт выход к воде.