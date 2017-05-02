С 2017 года в зону энергосбытовой работы Архангельского межрайонного отделения ПАО «Архэнергосбыт» вошло муниципальное образование (МО) «Город Новодвинск».

Как показал опыт, платежная дисциплина потребителей электрической энергии в преуспевающем монопромышленном городе оказалась не выше, чем в глухой провинции…

«В 2017 год мы вошли, имея то, о чем на протяжении последнего десятилетия сбытовая компания могла только мечтать – сформированную государственную политику в части укрепления платежной дисциплины на розничном рынке электрической энергии – констатирует Степан Медведев, заместитель директора Архангельского межрайонного отделения ПАО «Архэнергосбыт». – В частности, план мероприятий по снижению дебиторской задолженности, утвержденный первого декабря прошлого года вице-премьером Аркадием Дворковичем, дал положительные результаты буквально за три месяца текущего года. К завершению первого квартала выровнялась ситуация с расчетами в Холмогорском районе, радикально изменилась ситуация на Пинежье. Если в прошлом году в Пинежский район был своеобразной территорией коммунального бедствия, то теперь там благодаря своевременным управленческим решениям районной администрации задолженность числится лишь за двумя предприятиями».

А с нерадивыми эксплуатантами объектов коммунальной инфраструктуры администрация района поступила просто – изъяла муниципальное имущество из хозяйственного ведения и передало предприятию, способному эффективно вести финансово-хозяйственную деятельность.

ООО «Севкрай» лишилось доверия и, соответственно, объектов в ноябре прошлого года. Сформировавший к ноябрю долг в размере 465 тыс. руб. до сих пор не погашен, но самое главное, что с того времени он не увеличивается.

Точно также в начале зимы покинуло коммунальный рынок ООО «Комфорт». По одному из двух договоров, заключенных с гарантирующим поставщиком электроэнергии, задолженность этого предприятия составила 449 тыс. руб., по другому - 517 тыс. руб.

Принять на баланс объекты, выпавшие из рук неудачников, согласилось ООО «АльянсТеплоЭнерго».Сегодня оно также имеет определенную задолженность - 2 299 тыс. рублей. Но даже столь внушительная сумма не считается просроченной – она сформирована неоплаченными счетами за прошедший март и промежуточным счетом за текущий апрель. По заверениям исполнительной дирекции предприятия, счет марта будет оплачен до 20 мая.

Фактически из всех функционирующих пинежских коммунальных предприятий просроченную задолженность имеет только МУП «Строитель», в общей сложности задолжавшее на розничном рынке электрической энергии 866 тысяч рублей – не оплачены в полном объеме счета октября, ноября и декабря прошлого года. Однако руководство МУП’а имеет твердое намерение задолженность погасить.

А вот в Новодвинске всё существенно печальнее. Если на Пинежье администрация района жестко контролирует расчеты коммунальщиков за электроэнергию, то администрация Новодвинска – первый в городе кандидат на отключение за неуплату. Суммарная задолженность Администрации МО «Город Новодвинск» по двум договорам, заключенным с гарантирующим поставщиком электроэнергии, достигла к 27 апреля 503145,51 тыс. рублей.

Долг на энергорынке новодвинского МУП «Жилкомсервис» - 5 564 215,94 рублей.

ОАО «Бетонно-растворный завод» должно за электроэнергию 299 486,19 рублей.

ООО «Зеленый город» задолжало энергосистеме 227 820,41 рублей.

Задолженность ООО «Новодвинская УК» - 401 035,38 руб.,

ООО «Новодвинские Коммунальные Системы» - 99 663,73 руб.;

ООО «УК Наш дом» - 148 116,75 руб.;

ООО «Управляющая компания» - 404 216,19 руб.

Каковы планы энергетиков в отношении неплательщиков?

«Работу с потребителями мы ведем исключительно в рамках закона, -уточняет Михаил Петров, начальник Новодвинского отделения. – Если неплательщик официально не внесен в реестр неотключаемых потребителей, он рано или поздно будет отключен от электроснабжения. Так называемых «неотключаемых потребителей» ожидает приглашение в Арбитражный суд Архангельской области».