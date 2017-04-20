Напомним, об установленных поверх асфальта в Архангельске к Арктическому форуму деревянных мостках
, ведущих от САФУ к набережной Северной Двины, рассказали многие федеральные СМИ. Из-за характерно уложенных досок журналисты окрестили его «паркетом».
После саммита деревянную мостовую, сооруженную, по словам чиновников, на деньги спонсоров, было решено перенести
на окраину города - Ленинградский проспект, 396. После гостей арктик-форума по нему будут ходить жильцы новых домов, предназначенных для расселения северян из ветхого жилья.
200-метровая «арктическая тропа» связала аварийных переселенцев с остановкой общественного транспорта, минуя линию теплотрассы. Здесь останавливаются автобусы, курсирующие в центр города и обратно. Так как асфальт в этом месте отсутствует, в процессе укладки использовались шпалы, на которые впоследствии и стелился «паркет».
По словам исполняющего обязанности главы округа Варавино-Фактория Сергея Богомолова, теперь удобным и красивым тротуаром будут пользоваться новоселы – жильцы новых домов, которые были построены осенью прошлого года для переселения горожан из ветхого и аварийного жилья.
21:33