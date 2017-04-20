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Архангельск: Общество

     

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«Арктическая тропа» связала аварийных переселенцев Архангельска с «большой землей»

На окраине Архангельска завершились работы по укладке 200-метрового деревянного тротуара от новых домов на пр. Ленинградском до остановки общественного транспорта. Речь идет о так называемом «арктическом паркете», наделавшем много шума в СМИ.
Напомним, об установленных поверх асфальта в Архангельске к Арктическому форуму деревянных мостках, ведущих от САФУ к набережной Северной Двины, рассказали многие федеральные СМИ. Из-за характерно уложенных досок журналисты окрестили его «паркетом».

После саммита деревянную мостовую, сооруженную, по словам чиновников, на деньги спонсоров, было решено перенести на окраину города - Ленинградский проспект, 396. После гостей арктик-форума по нему будут ходить жильцы новых домов, предназначенных для расселения северян из ветхого жилья.

200-метровая «арктическая тропа» связала аварийных переселенцев с остановкой общественного транспорта, минуя линию теплотрассы. Здесь останавливаются автобусы, курсирующие в центр города и обратно. Так как асфальт в этом месте отсутствует, в процессе укладки использовались шпалы, на которые впоследствии и стелился «паркет».

По словам исполняющего обязанности главы округа Варавино-Фактория Сергея Богомолова, теперь удобным и красивым тротуаром будут пользоваться новоселы – жильцы новых домов, которые были построены осенью прошлого года для переселения горожан из ветхого и аварийного жилья.
 
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просмотров: 1173
дата: 20.04.17 | 10:39
комментариев: 1
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Комментарии пользователей
Виктор К. (1)
За год развалится и хрен вам больше не тротуары ,месите грязь.
20.04.17
21:33
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