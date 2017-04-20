Архангельск: Общество

фото, видео с места события «Арктическая тропа» связала аварийных переселенцев Архангельска с «большой землей» На окраине Архангельска завершились работы по укладке 200-метрового деревянного тротуара от новых домов на пр. Ленинградском до остановки общественного транспорта. Речь идет о так называемом «арктическом паркете», наделавшем много шума в СМИ.



После саммита деревянную мостовую, сооруженную, по словам чиновников, на деньги спонсоров, было



200-метровая «арктическая тропа» связала аварийных переселенцев с остановкой общественного транспорта, минуя линию теплотрассы. Здесь останавливаются автобусы, курсирующие в центр города и обратно. Так как асфальт в этом месте отсутствует, в процессе укладки использовались шпалы, на которые впоследствии и стелился «паркет».



По словам исполняющего обязанности главы округа Варавино-Фактория Сергея Богомолова, теперь удобным и красивым тротуаром будут пользоваться новоселы – жильцы новых домов, которые были построены осенью прошлого года для переселения горожан из ветхого и аварийного жилья. Напомним, об установленных поверх асфальта в Архангельске к Арктическому форуму деревянных мостках , ведущих от САФУ к набережной Северной Двины, рассказали многие федеральные СМИ. Из-за характерно уложенных досок журналисты окрестили его «паркетом».После саммита деревянную мостовую, сооруженную, по словам чиновников, на деньги спонсоров, было решено перенести на окраину города - Ленинградский проспект, 396. После гостей арктик-форума по нему будут ходить жильцы новых домов, предназначенных для расселения северян из ветхого жилья.200-метровая «арктическая тропа» связала аварийных переселенцев с остановкой общественного транспорта, минуя линию теплотрассы. Здесь останавливаются автобусы, курсирующие в центр города и обратно. Так как асфальт в этом месте отсутствует, в процессе укладки использовались шпалы, на которые впоследствии и стелилсяПо словам исполняющего обязанности главы округа Варавино-Фактория Сергея Богомолова, теперь удобным и красивым тротуаром будут пользоваться новоселы – жильцы новых домов, которые были построены осенью прошлого года для переселения горожан из ветхого и аварийного жилья. версия для печати просмотров: 1173

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