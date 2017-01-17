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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

«Банный скандал» с подачи главы Соловков превращается в интернет-троллинг

Сегодня глава Соловков Евгений Тютюков, получивший скандальную известность благодаря так называемому «банному делу», предложил своему оппоненту Олегу Кодоле заключить с ним пари. В случае проигрыша в суде чиновник готов побриться наголо.
«Если же он окажется не прав - пусть тогда сам подстрижется. Думаю, справедливо будет», – написал чиновник на своей страничке в соцсети.
 
Пользователи тут же отреагировали на «азартное» сообщение главы муниципалитета. Некоторые из них отметили, что пари какое-то школьное. Кандидат политических наук, преподаватель САФУ тоже не обошел стороной этот пост в соцсети, обратив сообщение в шутку: «Предлагаю - проигравший снимает баню, покупает пиво, приглашает туда всех журналистов, освещавших процесс». Глава Соловков продолжил интернет-стёб вопросом о том, будет ли вестись видеозапись при таких «банных посиделках». К комментариям подключился и сам блогер Кодола, добавив, что «надо бы и того, кто снимал пригласить».
 
Что касается самого пари, то экскурсовод негативно отнесся к данной затее. «Во-первых, мы спорим о разном –  я о вашем диалоге, где разговор идёт о том, чтобы «Кодолу не пускать»; вы - об изображении. Это как спор между мягким и тёплым», - заявил в ответ блогер.
 
К слову, в поддержку Евгения Тютюкова сегодня выступил целый ряд местных чиновников, депутатов, общественных деятелей и краеведов. В их числе экс-глава Соловков Елена Амброче, председатель Соловецкого совета ветеранов Нина Постоева, заместитель председателя сельского совета депутатов Владимир Подкорытов, замдиректора Соловецкого музея-заповедника Наталья Яковлева и заместитель руководителя директора Соловецкого музея-заповедника по экскурсионному обслуживанию Марина Луговая. Уважаемые жители архипелага упрекают независимого гида в незнании сути вопроса, введение людей в заблуждение, а также в желании личной наживы и стремлении защитить свой бизнес.


  
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просмотров: 479
дата: 17.01.17 | 19:23
комментариев: 3
0 1
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Комментарии пользователей
kemastreet (1)
Постричься-вырастет.Пусть оскопируются.
17.01.17
20:07
+
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