Архангельск: Общество

фото, видео с места события «Банный скандал» с подачи главы Соловков превращается в интернет-троллинг Сегодня глава Соловков Евгений Тютюков, получивший скандальную известность благодаря так называемому «банному делу», предложил своему оппоненту Олегу Кодоле заключить с ним пари. В случае проигрыша в суде чиновник готов побриться наголо.



Пользователи тут же отреагировали на «азартное » сообщение главы муниципалитета. Некоторые из них отметили, что пари какое-то школьное. Кандидат политических наук, преподаватель САФУ тоже не обошел стороной этот пост в соцсети, обратив сообщение в шутку: «Предлагаю - проигравший снимает баню, покупает пиво, приглашает туда всех журналистов, освещавших



Что касается самого пари, то экскурсовод негативно отнесся к данной затее. «Во-первых, мы спорим о разном – я о вашем диалоге, где разговор идёт о том, чтобы « Кодолу не пускать » ; вы - об изображении. Это как спор между мягким и тёплым», - заявил в ответ блогер.



К слову, в поддержку Евгения Тютюкова сегодня выступил целый ряд местных чиновников, депутатов, общественных деятелей и краеведов. В их числе экс-глава Соловков Елена Амброче, председатель Соловецкого совета ветеранов Нина Постоева, заместитель председателя сельского совета депутатов Владимир Подкорытов, замдиректора Соловецкого музея-заповедника Наталья Яковлева и заместитель руководителя директора Соловецкого музея-заповедника по экскурсионному обслуживанию Марина Луговая. Уважаемые жители архипелага упрекают независимого гида в незнании сути вопроса, введение людей в заблуждение, а также в желании личной наживы и стремлении защитить свой бизнес.





«Если же он окажется не прав - пусть тогда сам подстрижется. Думаю, справедливо будет», – написал чиновник на своей страничке в соцсети.Пользователи тут же отреагировали насообщение главы муниципалитета. Некоторые из них отметили, что пари какое-то школьное. Кандидат политических наук, преподаватель САФУ тоже не обошел стороной этот пост в соцсети, обратив сообщение в шутку: «Предлагаю - проигравший снимает баню, покупает пиво, приглашает туда всех журналистов, освещавших процесс ». Глава Соловков продолжил интернет-стёб вопросом о том, будет ли вестись видеозапись при таких «банных посиделках». К комментариям подключился и сам блогер Кодола, добавив, что «надо бы и того, кто снимал пригласить».Что касается самого пари, то экскурсовод негативно отнесся к данной затее. «Во-первых, мы спорим о разном – я о вашем диалоге, где разговор идёт о том, чтобыКодолу не пускать; вы - об изображении. Это как спор между мягким и тёплым», - заявил в ответ блогер.К слову, в поддержку Евгения Тютюкова сегодня выступил целый ряд местных чиновников, депутатов, общественных деятелей и краеведов. В их числе экс-глава Соловков Елена Амброче, председатель Соловецкого совета ветеранов Нина Постоева, заместитель председателя сельского совета депутатов Владимир Подкорытов, замдиректора Соловецкого музея-заповедника Наталья Яковлева и заместитель руководителя директора Соловецкого музея-заповедника по экскурсионному обслуживанию Марина Луговая. Уважаемые жители архипелага упрекают независимого гида в незнании сути вопроса, введение людей в заблуждение, а также в желании личной наживы и стремлении защитить свой бизнес. версия для печати просмотров: 479

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