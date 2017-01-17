«Если же он окажется не прав - пусть тогда сам подстрижется. Думаю, справедливо будет», – написал чиновник на своей страничке в соцсети.
Пользователи тут же отреагировали на «азартное»
сообщение главы муниципалитета. Некоторые из них отметили, что пари какое-то школьное. Кандидат политических наук, преподаватель САФУ тоже не обошел стороной этот пост в соцсети, обратив сообщение в шутку: «Предлагаю - проигравший снимает баню, покупает пиво, приглашает туда всех журналистов, освещавших процесс
». Глава Соловков продолжил интернет-стёб вопросом о том, будет ли вестись видеозапись при таких «банных посиделках». К комментариям подключился и сам блогер Кодола, добавив, что «надо бы и того, кто снимал пригласить».
Что касается самого пари, то экскурсовод негативно отнесся к данной затее. «Во-первых, мы спорим о разном – я о вашем диалоге, где разговор идёт о том, чтобы «
Кодолу не пускать»
; вы - об изображении. Это как спор между мягким и тёплым», - заявил в ответ блогер.
К слову, в поддержку Евгения Тютюкова сегодня выступил целый ряд местных чиновников, депутатов, общественных деятелей и краеведов. В их числе экс-глава Соловков Елена Амброче, председатель Соловецкого совета ветеранов Нина Постоева, заместитель председателя сельского совета депутатов Владимир Подкорытов, замдиректора Соловецкого музея-заповедника Наталья Яковлева и заместитель руководителя директора Соловецкого музея-заповедника по экскурсионному обслуживанию Марина Луговая. Уважаемые жители архипелага упрекают независимого гида в незнании сути вопроса, введение людей в заблуждение, а также в желании личной наживы и стремлении защитить свой бизнес.
20:07