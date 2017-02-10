Более 25 литров запрещенной к продаже спиртосодержащей непищевой продукции было изъято вчера в ходе совместного рейда полиции и специалистов регионального управления Роспотребнадзора.

Во время проверки были произведены контрольные закупки в двух торговых павильонах. В ларьке на пересечении улицы Гагарина и проспекта Советских космонавтов было изъято более 7 литров запрещенной продукции, это несколько десятков флакончиков. По словам продавца, начальник её предупреждал о том, что торговать нельзя и просил быть аккуратней.

Оказалось, что в торговой точке можно было купить сразу несколько видов так называемых «фунфыриков». Лосьоны «Красный перец» и «Боярышник» объёмом 100 мл продавали за 30 рублей, доля спирта там составляет 75% и 92% соответственно. Также специалисты Роспотребнадзора нашли несколько бутылок объёмом 300 мл дезинфицирующего средства «Антисептин-Марат». Его производят во Владикавказе.

Местные алкоголики уже облюбовали этот ларек и прямо во время рейда пытались купить дешёвую выпивку.

Напомним, сразу же после трагедии в Иркутске, когда от отравления концентратом для ванн «Боярышник» умерло 77 человек, была запрещена к реализации вся непищевая спиртосодержащая продукция, с содержанием спирта больше 25%. Через месяц ограничения были продлены ещё на 60 дней, но с более мягкими условиями.

Сейчас нельзя продавать «фунфырики» крепость которых больше 28%. Кроме того, добавилось требование к цене. Запрещены только те жидкости, стоимость которых в пересчёте на пол литра ниже минимальной розничной цены водки, а сейчас она составляет 190 рублей. Таким образом, часть спиртовых лосьонов не попала под новый запрет. Какое решение примут власти дальше, узнаем в конце марта, когда надо будет, либо продлять ещё раз временный запрет, либо искать другие методы борьбы с «фунфыриками».

Пока предпринимателю за реализацию спиртовых лосьонов грозит лишь штраф в несколько тысяч рублей и конфискация продукции. Производители, тем временем, не стоят на месте и маскируют спиртосодержащие жидкости уже как пищевые добавки, которые сейчас не попадают под запрет. Так, в архангельских ларьках и магазинах по цене 150 рублей появились прозрачные бутылки с надписями «Пшеничная» или «Коньяк». На деле же это «ароматизированная» водка.

Отметим, введенные запреты, хоть и временные, привели к положительным результатам. Роспотребнадзор в январе впервые за пять лет зафиксировал в России снижение числа алкогольных отравлений и летальных исходов.

В Архангельске рейды полиции и Роспотребнадзора будут продолжены. Граждан, заметивших в продаже запрещённую продукцию просят сообщить об этом по телефону «горячей линии» (8182) 20-05-69.