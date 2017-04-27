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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

«Четырехлапый» концерт в помощь бездомным животным состоится в Архангельске

Благотворительный семейный концерт "Мы в ответе за тех, кого приручили" проводится в помощь приюту «Четыре лапы». Средства, собранные от мероприятия пойдут на оплату кормов, лечения, передержек, стерилизации подопечных четвероногих друзей.
Концерт состоится в здании Архангельского музыкального колледжа 29 апреля  в 16.30. В программе — выступление артистов колледжа.

В рамках концерта прошла акция "Подари билет ребенку". Любой желающий мог подарить праздник и радость деткам-сиротам и ребятам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оплатив билеты. 
  
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просмотров: 111
дата: 27.04.17 | 11:30
комментариев: 2
1 1
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Комментарии пользователей
Анна В. (2)
По доброй традиции мы хотим пригласить деток из детских домов и и оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Поэтому в рамках концерта обьявлена акция: "Подари Билет на концерт ребенку". Все неравнодушные горожане могут порадовать деток, оплатив билет в сумме 250 руб. + 50руб. на сувенирчик. Телефоны для справок: 200-216, +7(900) 913-36-13 Панова Людмила Борисовна
27.04.17
12:32
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
fantazer (1)
Готов дать только на утилизацию. Вся эта толерантная сердобольность ни к чему хорошему не приводит. Пора снимать мораторий (в отношении людей), и расширить права у ловцов "бесхозного имущества" (как это было во времена СССР).
27.04.17
12:19
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