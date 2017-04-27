Благотворительный семейный концерт "Мы в ответе за тех, кого приручили" проводится в помощь приюту «Четыре лапы». Средства, собранные от мероприятия пойдут на оплату кормов, лечения, передержек, стерилизации подопечных четвероногих друзей.

Концерт состоится в здании Архангельского музыкального колледжа 29 апреля в 16.30. В программе — выступление артистов колледжа.



В рамках концерта прошла акция "Подари билет ребенку". Любой желающий мог подарить праздник и радость деткам-сиротам и ребятам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оплатив билеты.

