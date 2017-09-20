Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
18.09.17
804
18.09.17
550
19.09.17
514
19.09.17
499
19.09.17
469
18.09.17
469
18.09.17
459
реклама
реклама
Новости компаний
18.09.17
220
18.09.17
165
18.09.17
154
18.09.17
154
18.09.17
145
19.09.17
136
19.09.17
124
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Общество | Главные новости

«Дело о четырех шурупах» может сподвигнуть власти на реставрацию дома Вальневой

сегодня 11:13
61 0
В Архангельске вступил в силу приговор суда, согласно которому общественник получил 15-тысячный штраф за табличку на доме. Такова расплата за нарушение закона об охране памятников. Плюс в этой истории один - шумиха может заставить власти работать.
 
 
 >
Новости по теме
Архангельский активист «Последнего адреса» за установку таблички получил штраф
В Архангельске власти «прикручивают шурупы» активистам движения «Последний адрес»
На доме репрессированного архангелогородца появится табличка «Последнего адреса»

19 сентября в апелляционной инстанции рассматривалось дело в отношении активиста гражданской инициативы «Последний адрес» Дмитрия Козлова. Вердикт неизменен - общественник должен выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия.

Суть проекта «Последний адрес», который носит общероссйиский характер, заключается в том, что на домах, где жили репрессированные, размещаются специальные памятные таблички с их именами и основными сведениями о судьбе. Первый памятный знак появился в Архангельске на доме №35 по улице Серафимовича – там жил репрессированный в 1938-м рабочий Игнатий Безсонов. Табличку установили в июне 2017 года. Сразу же после этого на активиста подали в суд.

Дело в том, что здание оказалось памятником регионального значения. Инициатором судебного разбирательства стала инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области. Старинный дом Елизаветы Вальневой, по мнению специалистов ведомства, может пострадать от подобных действий. Любое неосторожное вмешательство, в частности в обшивку дома, может нанести и без того ветхому памятнику непоправимый ущерб, а именно «повлечь вынужденную утрату подлинного материала» для реставрации. 

Действия Дмитрия Козлова были признаны Ломоносовским судом противоречащими законодательству. Несмотря на то, что активист получил минимально возможный в данном случае штраф, дело о «четырех шурупах» (так его окрестили в профессиональной среде) вызвало большой общественный резонанс. 

К слову, ещё до установки таблички на Серафимовича, 35 организаторы акции были предупреждены о незаконности своих действий, однако предупреждение надзорных органов осталось без внимания. Не исключено, что после скандала на реконструкцию находящегося в плачевном состоянии памятника истории найдутся финансовые средства, и «дом Елизаветы Вальневой» обретёт вторую жизнь.


61 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
реклама
Главные новости | Лента новостей Все новости
Власти Архангельска добились ускорения работ по обновлению Чумбаровки
Новости по теме | Общество
 
Архангельский активист «Последнего адреса» за установку таблички получил штраф
Архангельский активист «Последнего адреса» за установку таблички получил штраф
В областном центре состоялся судебный процесс по делу о нарушении требований законодательства об охране объектов культурного наследия. На скамье подсудимых находился координатор архангельского филиала проекта «Последний адрес» Дмитрий Козлов.
16.08.17 14:52
891 3
naprimer: Умеют же на ровном месте шумиху создавать. Совершенно незаметное событие по сравнению с...
 
В Архангельске власти «прикручивают шурупы» активистам движения «Последний адрес»
В Архангельске власти «прикручивают шурупы» активистам движения «Последний адрес»
Координатор архангельского отделения российского движения «Последний адрес» Дмитрий Козлов обвиняется инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области в нарушении требований законодательства об охране памятников.
14.08.17 16:57
1010 7
ЛяляПо: Надо думать прежде, чем что-то делать, тогда и проблем не будет...
 
На доме репрессированного архангелогородца появится табличка «Последнего адреса»
На доме репрессированного архангелогородца появится табличка «Последнего адреса»
Архангельск станет 35-м российским населенным пунктом, где будет представлен проект «Последний адрес». Его цель - увековечение памяти соотечественников, ставших жертвами политических репрессий.
14.06.17 15:10
1223 11
Имя схлопнуто: А кто так говорит? Лодочник, сам выдумал, сам себе ответил?...
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080