«Дело о четырех шурупах» может сподвигнуть власти на реставрацию дома Вальневой

19 сентября в апелляционной инстанции рассматривалось дело в отношении активиста гражданской инициативы «Последний адрес» Дмитрия Козлова. Вердикт неизменен - общественник должен выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия.



Суть проекта «Последний адрес», который носит общероссйиский характер, заключается в том, что на домах, где жили репрессированные, размещаются специальные памятные таблички с их именами и основными сведениями о судьбе. Первый памятный знак появился в Архангельске на доме №35 по улице Серафимовича – там жил репрессированный в 1938-м рабочий Игнатий Безсонов. Табличку установили в июне 2017 года. Сразу же после этого на активиста подали в суд.

Дело в том, что здание оказалось памятником регионального значения. Инициатором судебного разбирательства стала инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области. Старинный дом Елизаветы Вальневой, по мнению специалистов ведомства, может пострадать от подобных действий. Любое неосторожное вмешательство, в частности в обшивку дома, может нанести и без того ветхому памятнику непоправимый ущерб, а именно «повлечь вынужденную утрату подлинного материала» для реставрации.



Действия Дмитрия Козлова были признаны Ломоносовским судом противоречащими законодательству. Несмотря на то, что активист получил минимально возможный в данном случае штраф, дело о «четырех шурупах» (так его окрестили в профессиональной среде) вызвало большой общественный резонанс.



К слову, ещё до установки таблички на Серафимовича, 35 организаторы акции были предупреждены о незаконности своих действий, однако предупреждение надзорных органов осталось без внимания. Не исключено, что после скандала на реконструкцию находящегося в плачевном состоянии памятника истории найдутся финансовые средства, и «дом Елизаветы Вальневой» обретёт вторую жизнь.