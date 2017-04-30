Социальная платформа правящей партии посвятит своё первое заседание проблемам организации ясельных групп. Мероприятие пройдёт 1 июня.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский сообщил, что готовится первое заседание соцплатформы «Единой России», которое будет посвящено яслям.

— Первое заседание на тему обеспеченности детей ясельными группами состоится 1 июня в Международный день защиты детей, — заявил сенатор на рабочей встрече платформы.

По его словам, в рамках подготовки заседания обсуждаются вопросы введения нового стандарта сертификации деятельности воспитателей, а также введения стандартного проектирования частных детских садов.

— На сегодняшний день многие эксперты указывают на нехватку данных касательно количества детей от 1,5 до 3 лет, посещающих ясли. Сегодня мы рассматриваем различные способы решения проблемы обеспечения мест: это и семейные детские сады, НКО, частные детские сады, — подчеркнул Валерий Рязанский.

Как отметила в своем комментариии «Архангельским известиям» заместитель председателя платформы, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Людмила Кононова, на сегодняшний день есть существенные пробелы в законодательстве, касающиеся лицензирования деятельности нянь.

— Мы обозначили очень важную тему, связанную с нелегальным рынком нянь, которые на сегодняшний день работают вне правового поля. Эта проблема сейчас обсуждается правительством, депутатами Госдумы, Советом Федерации — каким образом легализовать этот серый рынок? Мы будем прорабатывать законодательные меры по сертификации, легализации нянь. Таким образом, мы обезопасим родителей, которые нанимают нянь, — подчеркнула архангельский сенатор.