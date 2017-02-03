В администрации Архангельска продолжается работа по совершенствованию системы предоставления муниципальных услуг в режиме «одного окна».

Эта работа началась еще в 2014 году, когда в департаменте организационной работы был создан отдел координации предоставления государственных и муниципальных услуг. Появление отдела позволило в полном объеме выполнить требования соответствующего Указа Президента.

- Речь идет не только о создании удобных условий для получения гражданами муниципальных услуг, но и о решении одной из важнейших задач в сфере противодействия коррупции - исключение прямого контакта заявителя с исполнителем муниципальной услуги, - подчеркнул и.о. заместителя главы города – руководителя аппарата Николай Евменов.

На сегодняшний день Администрацией города предоставляется 40 муниципальных и 23 государственных услуги. Только в 2016 году горожане получили 21 182 услуги. Среди них наиболее популярными оказались услуги в части организации отдыха детей в каникулярное время, постановки на учет и зачисления детей в детские сады, признания граждан малоимущими в целях оказания мер социальной поддержки, согласования переустройства и перепланировки жилых помещений, выдачи разрешений на право производства земляных работ и строительство.

Понимая, насколько такой способ предоставления услуг востребован горожанами, в прошлом году специалистами городской Администрации была проведена большая работа по расширению перечня муниципальных услуг: в нем появилось еще четыре пункта. Так, с 2016 года молодые семьи могут обратиться в отдел с заявлением на признание ее нуждающейся в жилых помещениях для предоставления социальных выплат на приобретение, строительство жилья, а также на признание ее участником программы «Обеспечение жильем молодых семей». Кроме того, в отдел могу обратиться граждане, которым требуется решение о подготовке и утверждении документации по планировке территорий.

Как сообщил и.о. заместителя главы города – руководителя аппарата Николай Евменов, в 2017 году работа по расширению перечня муниципальных услуг будет продолжена.

- Перед нами стоит масштабная задача максимально расширить перечень муниципальных услуг, в получении которых нуждаются жители областного центра. Информация о них будет размещена на портале госуслуг, чтобы заявители могли без проблем узнать, куда обращаться и какие нужны для этого документы, - пояснил Николай Евменов.

Параллельно с этим ведется и работа по созданию более комфортных условий для функционирования «одного окна». Так, сейчас специалисты отдела координации предоставления государственных и муниципальных услуг располагаются в нескольких кабинетах в здании на пр. Троицком, 64. И хотя кабинеты расположены рядом, спектр услуг все равно разделен, и вполне возможны ситуации, когда посетителю, пришедшему с несколькими вопросам одновременно, придется потратить чуть больше времени, обратившись к разным специалистам.

- Сейчас в Администрации города для приема заявлений по принципу «одного окна» готовится новое помещение. Там уже проведен необходимый ремонт, сейчас мы выходим на конкурсные процедуры для приобретения необходимой мебели, - сообщил Николай Евменов. - Специалисты детально прорабатывают все моменты, чтобы создать максимально комфортные условия для приема самых разных групп населения, в том числе, пожилых горожан и людей с ограниченными возможностями здоровья.