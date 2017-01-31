Накануне в арбитражном суде Архангельской области состоялись предварительные слушания по иску компании «Газпром нефть шельф» к «Севмашу». С завода пытаются взыскать 659 миллионов рублей за аренду ледоколов при строительстве «Приразломной».

Оказалось, что причина иска не дефекты самой платформы. Как пишет Комменсант, в 2011 году северодвинская верфь арендовала ледокольные суда для доставки оборудования к месту строительства, за которые якобы так и не расплатилась.

Требования "Газпром нефть шельфа" в иске разбиты на две части. Первая — это задолженность по фрахту транспортно-буксировочного судна "Кигориак" и договору оказания услуг, она составляет 462 миллиона рублей. В дополнение к этой сумме с "Севмаша" требуют взыскать 197,4 миллиона рублей пеней, а также пени, которые набегут на задолженность верфи с момента подачи иска до момента принятия судом решения, если оно будет в пользу нефтяной структуры.

Почему иск был подан именно в 2017 году, спустя 6 лет после доставки «Приразломной» на месторождение в Печорское море непонятно. Возможно, причина в разнице оценки на предприятиях конечной стоимости аренды ледоколов.

Добавим, первое заседание по существу по этому делу назначено на 15 февраля.



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