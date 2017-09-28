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Общество | Главные новости

«Горсвет» поможет памятникам Архангельска выйти из тени

сегодня 17:09
92 2
Муниципальное предприятие «Горсвет» начинает работу по освещению памятников, расположенных на территории города.
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Фото: arhcity.ru

Первым освещение смонтировали у памятного знака, посвященного жертвам взрыва в порту Бакарица во время Первой мировой войны.

В этом году в планах Горсвета провести также необходимые работы по освещению Аллеи городов воинской славы, памятников участникам северных конвоев, соловецким юнгам, памятника тюленю. Кроме того, освещение будет смонтировано у памятников Борису Шергину, Козьме Пруткову, русским женам – берегиням семейного очага.

 

92 2
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Boater
28.09.17
18:15
Как "Командор"? Звучит зловеще.
 
+ 0 -
Vadimych
28.09.17
17:41
А освещение улиц на территории города ужё всё налажено? Везде?
 
+ 0 -
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