«Горсвет» поможет памятникам Архангельска выйти из тени
сегодня 17:09
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Муниципальное предприятие «Горсвет» начинает работу по освещению памятников, расположенных на территории города.
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28 сентября, четверг 18:25
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$58.53
€70.43
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Первым освещение смонтировали у памятного знака, посвященного жертвам взрыва в порту Бакарица во время Первой мировой войны.
В этом году в планах Горсвета провести также необходимые работы по освещению Аллеи городов воинской славы, памятников участникам северных конвоев, соловецким юнгам, памятника тюленю. Кроме того, освещение будет смонтировано у памятников Борису Шергину, Козьме Пруткову, русским женам – берегиням семейного очага.
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18:15