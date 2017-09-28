«Горсвет» поможет памятникам Архангельска выйти из тени

Первым освещение смонтировали у памятного знака, посвященного жертвам взрыва в порту Бакарица во время Первой мировой войны.

В этом году в планах Горсвета провести также необходимые работы по освещению Аллеи городов воинской славы, памятников участникам северных конвоев, соловецким юнгам, памятника тюленю. Кроме того, освещение будет смонтировано у памятников Борису Шергину, Козьме Пруткову, русским женам – берегиням семейного очага.