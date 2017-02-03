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Архангельск: Общество

     

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«Хозмаг» на Суворова стал «оазисом» для архангельских любителей «фунфыриков»

Редакция News29 продолжает отслеживать прибыльную продажу тонизирующих жидкостей для кожи, которые покупатели выливают не в ванные, а внутрь своего организма.

«Ручеек» из тунеядцев и алкоголиков в небольшой магазинчик «Хозмаг» на Суворова, 11 «не пересыхает». Почти каждые 15 минут бойкая продавщица обменивает бутылочки со спиртом под маркой «Трояр» на мелочь и мятые купюры. Подчеркнем, товар достается из-под прилавка.

Производитель средства для ванн из Беслана (ЗАО «Возрождение», Россия, РСО-Алания), видимо, осуществил поставку своей продукции в Архангельск на долгие годы вперед.

Получив заветную жидкость мужчины присаживаются на скамеечку напротив магазина товаров для дома и смешивают 250 мл "Трояра" с газированным лимонадом прямо на глазах прохожих.
 
Напомним, с 27 января на 60 суток на территории Архангельской области ведён временный запрет на реализацию спиртосодержащей непищевой продукции. Мы уверены, что продавцы магазина знают об том и сознательно продолжают травить народ.

В 2016 году в Архангельской области от употребления продуктов с метиловым спиртом скончалось восемь, в 2015 – 12 человек. Архангелогородцы пьют не только пресловутый «боярышник» и его аналоги, зафиксированы смертельные случаи после употребления автомобильного стеклоочистителя.

В случае обнаружения в продаже подобных товаров просьба сообщить информацию в региональное управление Роспотребнадзора по телефону «горячей линии» (8182) 20-05-69.

  
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просмотров: 136
дата: 03.02.17 | 10:44
комментариев: 4
0 0
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Комментарии пользователей
Vadimych (2)
Продолжайте наблюдение!
03.02.17
11:17
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Boater (1)
Архангелогородцы пьют не только боярышник, но и красные сухие вина, коньяки, вискари и, я не побоюсь этого слова, водку. А некоторые не пьют алкоголь вообще. Зачем так огульно обо всех?
03.02.17
10:56
+
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