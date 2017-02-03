Редакция News29 продолжает отслеживать прибыльную продажу тонизирующих жидкостей для кожи, которые покупатели выливают не в ванные, а внутрь своего организма.

«Ручеек» из тунеядцев и алкоголиков в небольшой магазинчик «Хозмаг» на Суворова, 11 «не пересыхает». Почти каждые 15 минут бойкая продавщица обменивает бутылочки со спиртом под маркой «Трояр» на мелочь и мятые купюры. Подчеркнем, товар достается из-под прилавка.

Производитель средства для ванн из Беслана (ЗАО «Возрождение», Россия, РСО-Алания), видимо, осуществил поставку своей продукции в Архангельск на долгие годы вперед.

Получив заветную жидкость мужчины присаживаются на скамеечку напротив магазина товаров для дома и смешивают 250 мл "Трояра" с газированным лимонадом прямо на глазах прохожих.



Напомним, с 27 января на 60 суток на территории Архангельской области ведён временный запрет на реализацию спиртосодержащей непищевой продукции. Мы уверены, что продавцы магазина знают об том и сознательно продолжают травить народ.

В 2016 году в Архангельской области от употребления продуктов с метиловым спиртом скончалось восемь, в 2015 – 12 человек. Архангелогородцы пьют не только пресловутый «боярышник» и его аналоги, зафиксированы смертельные случаи после употребления автомобильного стеклоочистителя.

В случае обнаружения в продаже подобных товаров просьба сообщить информацию в региональное управление Роспотребнадзора по телефону «горячей линии» (8182) 20-05-69.