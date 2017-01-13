Начался приём заявок для участия в региональном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звёздочки». Этот проект призван поддерживать одарённых детей из семей сотрудников правоохранительных и иных государственных структур.

Это уникальный проект, призванный поддерживать одарённых детей из семей сотрудников правоохранительных и иных государственных структур.

Конкурсанты делятся на две возрастные категории: от 7 до 12 лет и от 13 до 18 лет. Свои таланты участники смогут показать в следующих номинациях: «Вокал» (народное, классическое, эстрадное пение), «Хореография» (народный, классический, бальный, современный танец) и «Исполнительское мастерство» (игра на музыкальных инструментах).

Видеоматериалы победителей регионального этапа будут направлены в Федеральную службу судебных приставов для участия во втором этапе конкурса.

Заявки на участие в региональном этапе принимаются до 10 марта в отделе государственной службы и кадров регионального управления Федеральной службы судебных приставов по адресу: г.Архангельск, пр. Ломоносова, д.30, каб.413.