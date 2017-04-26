Минфин подготовил поправки в закон, запрещающие производство и продажу подобных напитков.

«Ягуар» и другие слабоалкогольные напитки с тонизирующими добавками могут запретить в России.

Такие поправки в законодательство подготовило министерство финансов, рассказали «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Главная причина – опасность для здоровья. Инициативу поддержал вице-премьер России Александр Хлопонин.

«Минздрав также настаивает на запрете потребления слабоалкогольных напитков, содержащих тонизирующие вещества, поскольку такие напитки вызывают привыкание к алкоголю», — сообщили «Известия» в Минфине.

При этом запрет коснется производства и оборота в России такой алкогольной продукции с содержанием этилового спирта крепостью менее 22%. Особо подчеркивается, что он не коснется экспорта.

Эксперты считают данную меру оправданной и напоминают, что изначально энергетики продавались с предупреждающей надписью о том, что их не следует смешивать с алкоголем.