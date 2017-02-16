Архангельск: Общество

фото, видео с места события «Кнопка жизни» теперь доступна в розничной сети «Ростелеком» ООО «Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») начинает сотрудничество с социально-ориентированным проектом «Кнопка жизни», который представляет первую в России систему медицинской сигнализации.



Ключевые функции «Кнопки жизни»: Экстренная помощь: прием и обработка SOS вызова, оператор на линии 24/7, нет пропущенных и потерянных вызовов;

Мониторинг: определение местонахождения человека, отправка родственникам отчетов о перемещении;

Личный кабинет, мобильное приложение: контроль местоположения человека, геолокация, точность до 10 метров;

Вся Россия: услуга действует в любой точке страны.

Без заботы о близких невозможно представить нашу жизнь



«Забота о близких имеет наибольшее значение в нашей жизни. Для нас очень важно, что в офисах «Ростелекома» появилась социальная услуга, которая позволит нашим клиентам чувствовать себя уверенными и спокойными за своих родителей и детей. Новый социальный продукт логично дополняет нашу линейку сервисов и услуг для дома и семьи», – отметила коммерческий директор ООО «Ростелеком – Розничные системы» Марина Бибикова.



На территории Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» приобрести продукт можно в центрах продаж и обслуживания по следующим адресам:

- г. Архангельск, пр. Ломоносова, 144;

- г. Северодвинск, ул. Кирилкина, 8.

В центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» по всей стране можно приобрести часы-GPS-трекер, в которые встроена кнопка SOS для связи с круглосуточным центром помощи. Одно нажатие и пользователь устройства «Кнопка жизни» моментально связывается с центром помощи, где на линии круглосуточно дежурит специалист с медицинским образованием. Оператор определяет причину вызова, местоположение и направляет необходимую помощь: скорую, полицию, МЧС и другие службы, а также оповещает родственников и соседей о случившемся.Ключевые функции «Кнопки жизни»:Без заботы о близких невозможно представить нашу жизнь«Забота о близких имеет наибольшее значение в нашей жизни. Для нас очень важно, что в офисах «Ростелекома» появилась социальная услуга, которая позволит нашим клиентам чувствовать себя уверенными и спокойными за своих родителей и детей. Новый социальный продукт логично дополняет нашу линейку сервисов и услуг для дома и семьи», – отметила коммерческий директор ООО «Ростелеком – Розничные системы» Марина Бибикова.На территории Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» приобрести продукт можно в центрах продаж и обслуживания по следующим адресам:- г. Архангельск, пр. Ломоносова, 144;- г. Северодвинск, ул. Кирилкина, 8. версия для печати просмотров: 137

дата:

комментариев:

0 0 Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru Фотография из 1 | закрыть