Конкурсантки предстали в образах выпускниц Смольного института благородных девиц, здание которого в 1917 году стало штабом Октябрьской революции.

В начале шоу девушки в винтажных костюмах дефилировали в сопровождении курсантов Арктического морского института им. Воронина — достойных кавалеров для барышень из Смольного. Для следующего выхода финалистки уже переоделись в кожаные куртки — одежду революционеров.

Один из номеров был посвящен русскому авангардному искусству, расцвет которого пришелся как раз на вторую половину 10-х годов прошлого века. Нужно отметить, что финалистки хорошо знакомы с этим направлением — во время подготовки к конкурсу они посещали лекции по истории искусства.

Девушки также показали хореографический перфоманс, вдохновленный творчеством Айседоры Дункан. В постановке этого номера участницам помогала победительница прошлого года Полина Прилепина.

Свою эрудицию финалистки продемонстрировали, рассказав о выдающихся женщинах XX века. Красавицы сами выбирали героинь и готовили о них презентации. Примерами для подражания студенток оказались скульптор Вера Мухина, поэт Марина Цветаева, микробиолог Зинаида Ермольева, нейрофизиолог Наталья Бехтерева, дипломат Александра Коллонтай, ученый Ксения Гемп, балерина Майя Плисецкая, общественный деятель Надежда Крупская, юрист Тамара Морщакова, хормейстер Нина Мешко, космонавт Валентина Терешкова и художница Зинаида Серебрякова.

Последний выход назывался «Вперед в будущее» — девушки показали себя во всей красе в современных модных платьях.

Присутствовавшие в зале гости выбрали победительницу в номинации «Покорительница сердец», ей стала Алена Смирнова. Она же получила приз в номинации «Краса экрана» по итогам голосования на сайте конкурса.

По решению жюри победа в номинации «Красота и оригинальность» досталась Виктории Шнюковой, «Юной Красой» и «Полярным солнцем» стала Кристина Дрегало. В номинации «Арктическое лето» победу одержала Татьяна Ларина, у нее же оказалась самая «Очаровательная улыбка». Титул «Совершенство и грация» остался за Натальей Груша. «Снежной нежностью» признана Анна Голубина. В номинации «Красота и обаяние» отмечена Екатерина Березина. На фотосессии выделилась Екатерина Широкова, она стала победительницей в номинации «Лучший портрет». Валерия Кетова одержала победу в номинациях «Мисс студенчество» и «Лучшая подруга».

«Сиянием Арктики» стала Юлия Грудина, а «Полярной Звездой» Валентина Пестова. Эти звания аналогичны второй и первой вице-мисс.

Лучше всех, по мнению судей, свою внешнюю и внутреннюю красоту проявила Алена Смирнова. Именно она получила корону и стала абсолютной победительницей — «Красой Арктики — 2017».

В завершение праздника на сцену вышли мамы девушек. Как и участницы, они получили подарки от партнеров конкурса.