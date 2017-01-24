На верфях «Севмаша» продолжается строительство новейшей атомной субмарины «Красноярск». Накануне на северодвинском оборонном предприятии прошли гидравлические испытания корпуса подводного крейсера.

Подлодка выдержала расчетные характеристики, заложенные проектантом. В настоящее время ведется дальнейшая плановая работа, связанная с подготовкой корпуса к изоляционным и монтажным работам, - пишет Российская Газета.

Эта субмарина является одной из семи АПЛ проектов "Ясень" и "Ясень-М", которые "Севмаш" планирует построить для Минобороны России.

Подлодки этих проектов отличаются малошумностью. Кроме десяти 533-миллиметровых торпедных аппаратов они могут нести и до 32 противокорабельных ракет П-800 "Оникс" или крылатых ракет комплекса "Калибр".

Скорость хода этих субмарин составляет 16 узлов в надводном положении и 31 узел в подводном. В экипаж входят 85 человек.