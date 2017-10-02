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Общество | Главные новости

«Культурный рюкзак» направит архангельских школьников на выставки и концерты

сегодня 11:43
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С 1 октября юные северяне смогут посещать учреждения культуры на особых условиях. Проект «Культурный рюкзак» позволит ребятам приходить на концерты, выставки, экскурсии, спектакли бесплатно или по специальной, минимальной цене.
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Фото: promtorg.volgograd.ru

Стать участником проекта могут все желающие. Для этого до 15 октября организатору (учителю или представителю родительского комитета) группы одноклассников численностью от 15 человек необходимо подать заявку в свободной форме с указанием школы, класса, ФИО и контактов ответственного лица по электронной почте pomorfil@pomorfil.com.

После регистрации заявки в школу будет направлен дневник «Культурного рюкзака» с подробной информацией о мероприятиях, дате и времени их проведения, значком возрастного ограничения, который станет путеводителем по проекту. Кроме того, по итогам проекта самые активные его участники будут отмечены наградами.

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