«Культурный рюкзак» направит архангельских школьников на выставки и концерты

С 1 октября юные северяне смогут посещать учреждения культуры на особых условиях. Проект «Культурный рюкзак» позволит ребятам приходить на концерты, выставки, экскурсии, спектакли бесплатно или по специальной, минимальной цене.

Стать участником проекта могут все желающие. Для этого до 15 октября организатору (учителю или представителю родительского комитета) группы одноклассников численностью от 15 человек необходимо подать заявку в свободной форме с указанием школы, класса, ФИО и контактов ответственного лица по электронной почте pomorfil@pomorfil.com.

После регистрации заявки в школу будет направлен дневник «Культурного рюкзака» с подробной информацией о мероприятиях, дате и времени их проведения, значком возрастного ограничения, который станет путеводителем по проекту. Кроме того, по итогам проекта самые активные его участники будут отмечены наградами.