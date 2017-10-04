«Лесозавод 25» успешно реализует природоохранный проект «Эколята»

В Год экологии и особо охраняемых природных территорий крупнейший лесопильный комплекс в Европейской части России - ЗАО «Лесозавод 25» - успешно реализует природоохранный социально-образовательный проект «Эколята».

Как рассказала начальник Службы экологии предприятия Ксения Мальцева, при поддержке НП «Русская Арктика» компания работает по всероссийскому проекту с учениками второго класса МБОУ «Средняя Школа №55 им. героя РФ А. И. Анощенкова».

Школьники участвуют в различных экологических конкурсах и акциях: рисуют тематические плакаты, обучаются правилам раздельного сбора мусора, поведения в лесу, собирают и сдают на утилизацию макулатуру, отработавшие батарейки.

В мае этого года эколята школы присоединились к всероссийской экологической акции «Зелёная весна - 2017». Экологический десант провел работу по очистке территории детской игровой площадки и прилегающей территории у библиотеки.

В начале сентября подшефные школьники начали новый экологический учебный год: ребятам были вручены экологические дневники, в которых они отражают свои наблюдения, делятся впечатлениями. В конце учебного года будет выбрано несколько лучших экодневников.

В сентябре эколята также присоединились к акции «Зеленая Россия»: школьники за несколько минут убрали большую площадку у местной библиотеки и Культурного центра "Маймакса".

Ксения Мальцева отметила, что План корпоративных мероприятий в рамках проекта «Эколята» в 2017-2018 учебном году включает множество акций. Среди них: изготовление кормушек для птиц и их развешивание на пришкольной территории, экскурсия на третью производственную площадку ЗАО «Лесозавод 25», познавательный урок об энергетических ресурсах, посещение визит-центра НП «Русская Арктика», природоохранный конкурс «Зимняя сказка», посещение визит-центра Кенозерского национального парка, мастер-класс «Лепим белого медведя», познавательный урок о воде, конкурс рисунков о воде, экскурсии в музей и АО «Архангельский ЦБК», на Солзенский производственно-­экспериментальный лососевый завод, конкурс рисунков и фотографий «Природа родного края» и др.

В мае 2018 г. состоится церемония посвящения в эколята, на которой будут вручены благодарности и награды.