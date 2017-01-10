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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

«Наследники Ломоносова» могут стать студентами МГИМО

Завершается регистрация участников региональной телевизионной олимпиады «Наследники Ломоносова» - отборочного этапа телевикторины Первого канала «Умницы и умники».

Заявки на участие принимаются до 15 января. Регистрация проходит на портале «Образование Архангельской области».

Напомним, телевизионная олимпиада «Наследники Ломоносова» пройдёт уже в третий раз. Этот проект реализован министерством образования и науки Поморья.

Для учеников школ региона участие в проекте – это шанс попасть на съёмки телевикторины «Умницы и умники», победа в которой позволит без экзаменов стать студентом МГИМО. В 2016 году это удалось одиннадцатикласснику Холмогорской средней школы Тимуру Меджидову – он завоевал право быть зачисленным в один из лучших вузов России.

– Традиционно после окончания регистрации будет проведён отборочный тур. Уже 18 января ребятам предстоит написать эссе. По результатам творческой работы мы сформируем итоговый список тех, кто выйдет на дорожки олимпиады «Наследники Ломоносова», – рассказал министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

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автор: minobr
просмотров: 454
дата: 10.01.17 | 15:17
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