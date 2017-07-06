Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
04.07.17
930
04.07.17
872
05.07.17
869
04.07.17
761
04.07.17
754
04.07.17
695
04.07.17
645
реклама
реклама
Новости компаний
05.07.17
116
04.07.17
99
05.07.17
96
04.07.17
95
04.07.17
95
04.07.17
83
05.07.17
75
реклама
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Общество | Главные новости

«Невидимый» проводник в виртуальный мир бесследно исчез с архангельских окраин

сегодня 12:15
482 0
До светлого цифрового будущего жителям окраин и пригорода Архангельска еще далеко. Безальтернативным проводным интернет-провайдером в Талагах, Катунино, Васьково, Цигломени до недавнего времени была лишь одна компания - «Октанет».
 >
Новости по теме
Жители архангельских окраин высказывают претензии к локальному интернет-провайдеру

И только пару лет назад в аэропорт Талаги пришли крупные игроки рынка. До этого жители архангельских окраин были вынуждены пользоваться услугами единственного кабельного интернет-провайдера, работающего под вывеской «Октанет».

Компания до последнего момента предоставляла услуги проводного доступа в инетрнет жителям удаленных районов города и его ближайших пригородов. Ни «Ростелекому», ни «АТК» они не интересны ввиду низкой рентабельности и высоких первоначальных вложений.

Особенность локального провайдера «Октанет» в том, что договоров фирма своим клиентам не предоставляет, неизвестно даже, где находится офис у этой организации. У пользователей интернета есть лишь бумажка с логином и паролем, а также номер киви-кошелька, на который каждый месяц надо переводить деньги.

Как рассказал News29 пользователь услуг провайдера, живущий в Талагах, качеством услуг жители, в основном, были довольны. Разумеется, не обходилось без нареканий. Однако 27 июня фирма попросту «испарилась». Дозвониться в техподдержку пользователи смогли лишь 3 июля. Там им заявили, что провайдер покидает район до осени, а, может, и насовсем, деньги обещали вернуть в течение двух недель.

Примечательно, что «Октанет» не имеет официального сайта, есть лишь закрытая неофициальная группа в соцсети, где и указан телефон техподдержки. Дозвониться по нему у корреспондента News29 не получилось, телефон абонента постоянно выключен. В комментариях в группе пользователи услуг интернет-провайдера из Маймаксы, Цигломени, Уймы, Исакогорки пишут, что сигнал у них тоже отсутствует.

482 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
Новости по теме | Общество
 
Жители архангельских окраин высказывают претензии к локальному интернет-провайдеру
Жители архангельских окраин высказывают претензии к локальному интернет-провайдеру
Есть в Архангельске компания, называющая себя интернет-провайдером Octanet, которая предлагает доступ к "всемирной паутине" жителям окраинных районов нашего города. В перечень районов входят: Левый берег, Маймакса, Талаги, Васьково, Цигломень. Многие...
21.08.12 20:34
9999 52
system_admin: Правами и свободами - как граждан великой страны Российской Федерации вас наделила...
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080