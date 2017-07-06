«Невидимый» проводник в виртуальный мир бесследно исчез с архангельских окраин

До светлого цифрового будущего жителям окраин и пригорода Архангельска еще далеко. Безальтернативным проводным интернет-провайдером в Талагах, Катунино, Васьково, Цигломени до недавнего времени была лишь одна компания - «Октанет».

Новости по теме Жители архангельских окраин высказывают претензии к локальному интернет-провайдеру

И только пару лет назад в аэропорт Талаги пришли крупные игроки рынка. До этого жители архангельских окраин были вынуждены пользоваться услугами единственного кабельного интернет-провайдера, работающего под вывеской «Октанет».



Компания до последнего момента предоставляла услуги проводного доступа в инетрнет жителям удаленных районов города и его ближайших пригородов. Ни «Ростелекому», ни «АТК» они не интересны ввиду низкой рентабельности и высоких первоначальных вложений.

Особенность локального провайдера «Октанет» в том, что договоров фирма своим клиентам не предоставляет, неизвестно даже, где находится офис у этой организации. У пользователей интернета есть лишь бумажка с логином и паролем, а также номер киви-кошелька, на который каждый месяц надо переводить деньги.

Как рассказал News29 пользователь услуг провайдера, живущий в Талагах, качеством услуг жители, в основном, были довольны. Разумеется, не обходилось без нареканий. Однако 27 июня фирма попросту «испарилась». Дозвониться в техподдержку пользователи смогли лишь 3 июля. Там им заявили, что провайдер покидает район до осени, а, может, и насовсем, деньги обещали вернуть в течение двух недель.

Примечательно, что «Октанет» не имеет официального сайта, есть лишь закрытая неофициальная группа в соцсети, где и указан телефон техподдержки. Дозвониться по нему у корреспондента News29 не получилось, телефон абонента постоянно выключен. В комментариях в группе пользователи услуг интернет-провайдера из Маймаксы, Цигломени, Уймы, Исакогорки пишут, что сигнал у них тоже отсутствует.