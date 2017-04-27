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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

«Невыездные» жители Поморья в преддверии лета поспешно погашают долги

Проживающим на северных территориях людям не хватает теплого солнца, ярких красок и заряда позитива на год, которые они могут получить в теплых странах. Однако путёвку в "рай" получить могут не все. Особенно это касается должников.

На исполнении у судебных приставов Пинежского района находилось дело в отношении неплательщика налогов. У мужчины имелись задолженность на сумму свыше 160 тысяч рублей и в пользу кредитной организации — порядка 200 тысяч рублей.

Официально пинежанин не работал, никакого имущества, на которое возможно было обратить взыскание, не было.

В ходе работы судебный пристав-исполнитель вынес в отношении неплательщика постановление об ограничении права выезда за пределы РФ.

Мера оказалась весьма эффективной - у мужчины был запланирован отдых за границей. Подойдя на приём к судебному приставу, мужчине было разъяснено, если долги не будут погашены, то поездку придётся отменить — за границу мужчину не выпустят. В соответствии с законодательством, отмена ограничения права выезда возможна лишь при полной оплате задолженности.

Поняв, что другого выхода нет, а путёвка на море уже на руках, пинежанин через два дня исполнил обязательства перед взыскателями — долги на общую сумму более 360 тысяч рублей были им оплачены.

А житель Мезенского района, длительное время не оплачивающий долг по кредиту, был также ограничен судебным приставом в праве выезда за пределы РФ. И тоже данная мера показала свою эффективность и явилась для должника стимулом к оплате задолженности. Как оказалось, в мае он собрался за границу. Поняв, что стал «невыездным», мужчина заплатил 130 тысяч рублей кредитной задолженности.

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автор: ssp
просмотров: 81
дата: 27.04.17 | 12:00
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