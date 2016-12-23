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Архангельск: Общество

     

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«Новогодний» рейтинг худших ТСЖ Архангельска возглавил кооператив «Северный»

По состоянию на 20 декабря задолженность ЖСК «Северный» за тепло превышает 1,414 млн. рублей, не оплачены счета ОАО «ТГК-2» с февраля 2011 года. Кооператив третий раз подряд оказывается во главе антирейтинга.
Так, в июльском рейтинге худших ТСЖ и ЖСК города «Северный» оказался с долгом 1,336 млн. рублей. Менее чем за полгода эта сумма выросла ещё почти на 100 тыс. рублей. Председатель правления ЖСК Сергей Шпартун не исполняет вступившие в законную силу судебные решения в пользу ОАО «ТГК-2», за что в 2014 году он уже был приговорён мировым судьёй к уголовному наказанию.
 
Вторая строчка антирейтинга также осталась неизменной. На ней находится ТСЖ «Нептун», обслуживающее жилой дом №19 на улице Воронина в Архангельске. Товариществом не оплачено тепло, потреблённое ещё в октябре 2015 года, а сумма задолженности достигла 1,54 млн. руб. На третье место переместилось ТСЖ «Никольское». Не оплачены счета за тепло с марта 2016 года, из-за чего товарищество накопило задолженность 1,7 млн. руб.
 
Чуть улучшилась ситуация с платежами за тепловую энергию в ТСЖ «Тимме, 2», которое по итогам первого полугодия 2016 года занимало третью строчку антирейтинга. За прошедшие полгода товарищество сократило задолженность за тепло почти на 100 тыс. руб., но долг по-прежнему остаётся существенным – свыше 2,5 млн. руб. Усилия ТСЖ, направленные на сокращение задолженности, позволили товариществу опуститься на 10-ю строчку антирейтинга.
 
Из положительных примеров также стоит отметить ТСЖ «Набережная Северной Двины, 32». В июльском рейтинге худших ТСЖ это объединение собственников занимало десятую строчку, но благодаря стремлению руководства товарищества к погашению задолженности, ситуация исправилось коренным образом. За последние шесть месяцев ТСЖ заключило с ТГК-2 соглашение о «прямых расчётах» за тепло и сумело полностью рассчитаться с накопленными ранее долгами.
 
Добавим, что по состоянию на 20 декабря 2016 г. общие долги потребителей тепловой и электрической энергии Архангельской области перед ОАО «ТГК-2» составляют 3,7 млрд. руб. При этом 967,8 млн. руб. являются безнадёжной задолженностью потребителей тепловой энергии – банкротов.
 
«ТОП-10» худших ТСЖ и ЖСК по оплате тепловой энергии – должников перед ОАО «ТГК-2» (по состоянию на декабрь 2016 г.):
 
1. ЖСК «Северный», долг - 1 414,0 тыс. рублей, председатель - Шпартун Сергей Петрович
2. ТСЖ «Нептун», долг - 1 540,0, председатель - Закусило Елена Алексеевна
3. ТСЖ «Никольское», долг - 1 706,1, председатель - Пучинина Ирина Николаевна
4. ТСЖ «Ентала», долг - 1 550,7, председатель - Круглова Наталья Николаевна
5. ТСЖ «Престиж», долг - 1 131,6, председатель - Шумилов Сергей Анатольевич
6. ТСЖ «Коммунальная, 9, корп. 1», долг - 504,2, председатель - Сырбу Светлана Викторовна
7. ТСЖ «Поморская, 60», долг - 239,7, председатель - Гурин Василий Сергеевич
8. КИЗ «Исток», долг - 121,0, председатель - Суслонова Ольга Петровна
9. ТСЖ «РИФ», долг - 806,3, председатель - Востоков Валентин Николаевич
10. ТСЖ «Тимме, 2», долг - 2 621,1, председатель - Багринявцев Михаил Георгиевич. 
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автор: energo
просмотров: 127
дата: 23.12.16 | 12:21
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