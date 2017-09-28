«Потешный двор» закроет сезон в первое воскресенье октября
сегодня 15:29
87 0
Любимый архангелогородцами парк аттракционов «Потешный двор» приглашает на закрытие сезона 1 октября.
|
28 сентября, четверг 16:55
|
$58.53
€70.43
|
|
С 11 до 19 часов у посетителей парка будет возможность покататься на аттракционах, поучаствовать в фотосессии с Котом Гостинцем – главным героем парка и нескольких архангельских книг.
По случаю закрытия сезона организаторы готовят вечернюю музыкальную программу для молодежи и родителей с детьми: музыкальные группы Архангельска и вечерняя подсветка аттракционов создадут особую атмосферу праздника.
Синоптики прогнозируют хорошую погоду: не упустите возможность провести в парке еще один воскресный день!
|