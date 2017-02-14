Организатором большого, яркого и веселого мероприятия, которое пройдет 8 марта на территории местной турбазы, выступает администрация учреждения. Главная цель – сохранение и поддержка самобытных национальных культур малочисленных народов Севера.
В этот день гости праздника увидят красивое и захватывающее зрелище - «мужские и женские гонки на оленьих упряжках»; познакомятся с оленеводами-кочевниками, их бытом и национальными костюмами.
Посетители турбазы смогут выиграть призы в соревнованиях по прыжкам через нарты, метанию тынзея на хорей, броскам пимы в цель, перетягиванию хорея.
Желающим предложат стать участниками фотоконкурса: «Селфи с оленем»; попробовать национальные блюда из оленины и рыбы; принять участие в зажигательной чумотеке с оленеводами.
Кроме того, специальные гости мероприятия - участники творческих коллективов "Несского Дома народного творчества" - познакомят с культурой и традициями жителей Крайнего Севера.