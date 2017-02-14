Архангельск: Общество

фото, видео с места события «Праздник оленя» ждет весной в «Голубино» архангельских любителей активного отдыха Организатором большого, яркого и веселого мероприятия, которое пройдет 8 марта на территории местной турбазы, выступает администрация учреждения. Главная цель – сохранение и поддержка самобытных национальных культур малочисленных народов Севера. В этот день гости праздника увидят красивое и захватывающее зрелище - «мужские и женские гонки на оленьих упряжках»; познакомятся с оленеводами-кочевниками, их бытом и национальными костюмами.



Посетители турбазы смогут выиграть призы в соревнованиях по прыжкам через нарты, метанию тынзея на хорей, броскам пимы в цель, перетягиванию хорея.



Желающим предложат стать участниками фотоконкурса: «Селфи с оленем»; попробовать национальные блюда из оленины и рыбы; принять участие в зажигательной чумотеке с оленеводами.



Кроме того, специальные гости мероприятия - участники творческих коллективов "Несского Дома народного творчества" - познакомят с культурой и традициями жителей Крайнего Севера. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: Cozonova просмотров: 50

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