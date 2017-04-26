Архангельск: Общество

фото, видео с места события «Ростелеком» поддержал чемпионат по компьютерному многоборью В апреле «Ростелеком» в Архангельске и Котласе поздравил победителей и участников Чемпионата по компьютерному многоборью среди лиц пожилого возраста. Всем участникам были вручены учебные пособия «Азбука интернета», разработанные «Ростелекомом» совместно с Пенсионным фондом РФ специально для людей старшего возраста.



Организатором многоборья выступил Архангельский комплексный центр социального обслуживания. Чемпионат является традиционными и проводится раз в год. Мероприятие направлено на повышение уровня компьютерной грамотности среди лиц пожилого возраста. Одним из важнейших направлений обучения, является пользование сайтами Государственных услуг.



Директор по работе с массовым сегментом Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» Екатерина Климовская поделилась своими впечатлениями: «Для нас очень важно участие в подобных мероприятиях. Грамотное и уверенное пользование интернетом играет большую роль в повседневной жизни любого человека. Надеемся, что пособие «Азбука интернета» поможет участникам Чемпионата в освоении глобальной сети».



По итогам Чемпионата по компьютерному многоборью определены 3 победителя, в двух номинациях: «Начинающий пользователь» и «Уверенный пользователь», Победители межрегионального этапа проходят в завершающий этап чемпионата, который будет проведен в Санкт-Петербурге.



*на правах рекламы версия для печати просмотров: 49

дата:

комментариев:

0 0 Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru Фотография из 1 | закрыть