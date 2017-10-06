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Общество | Главные новости

«Ростелеком» поддержит IV открытый дистанционный турнир по робототехнике

сегодня 15:47
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9 октября 2017 года стартует регистрация на IV открытый дистанционный командный турнир по робототехнике AR2T2, который уже в четвертый раз будет проходить при поддержке «Ростелекома».
 
 
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Организатором популярного конкурса выступает Центр образовательных инфотехнологий Архангельского областного института открытого образования при поддержке Коми республиканского института развития образования и Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия». Учредителем мероприятия является Министерство образования и науки Архангельской области.

Турнир проводится среди учащихся 5-11 классов общеобразовательных организаций. В категории 9-11 классов могут принять студенты 1-2 курса профессиональных образовательных организаций.

Для проведения конкурса разработана инновационная модель, позволяющая проводить его полностью в дистанционном формате. Специальный портал турниров по робототехнике, располагающийся по адресу robot.onedu.ru, позволяет полностью автоматизировать все процессы проведения конкурса и сделать работу жюри максимально объективной и беспристрастной.

Турнир будет проходить в несколько этапов:

  • на первом этапе, который стартует 9 октября, команды участников должны пройти регистрацию;

  • на втором этапе необходимо сконструировать робота по предложенной 3D модели и изготовить обстановку в которой в дальнейшем будет функционировать робот;

  • третий этап – это само соревнование: командам будет предложена задача, которую робот должен будет решить в подготовленной обстановке и отправить программу-решение в адрес жюри;

  • четвертый заключительный этап будет самым напряженным – в режиме онлайн жюри будет оценивать каждую из работ, запустив решение команд на своём роботе, а также внимательно проследит, как робот справляется со своей задачей и выставит оценки.

Основные этапы – соревновательный и оценочный – пройдут 3 ноября 2017 года.

Для команд-победителей компания «Ростелеком» учредила специальные призы – наборы Lego Technic и настольные игры.

«Ростелеком» приглашает школьников Архангельской области и Ненецкого автономного округа принять участие в IV открытом дистанционном командном турнире по робототехнике AR2T2 и желает всем новых открытий и побед!

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