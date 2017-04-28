Архангельск: Общество

фото, видео с места события «Ростелеком» предлагает корпоративным клиентам региона услугу «Видеокомфорт» В апреле на территории Архангельской области стартовали продажи услуги «Видеокомфорт» от компании «Ростелеком».



Услуга позволяет вести видеон а блюдение за объектами в режиме онлайн, хранить записи в «облаке» и управлять системой через мобильное приложение. Система позволяет осуществлять съемку в темноте, съемку со звуком, индивидуально настраивать сценарии видеоаналитики: камеры могут фиксировать только определенные действия, например, движение, крик, пересечение линии.



Один из трендов в области систем видеонаблюдения — переход с аналогового на IP-оборудование, которое позволяет организовать более качественную связь и более удобное хранение архива. Облачный сервис, в свою очередь, означает хранение данных в «облаке» провайдера, то есть клиенту не нужно приобретать и обслуживать собственные серверы. Таким образом, услуга «Видеокомфорт» актуальна для представителей малого и среднего бизнеса, которым необходимо быстро развернуть и настроить систему видеонаблюдения, без существенных капитальных затрат.



«Ростелеком» предоставляет своим клиентам возможность бесплатно протестировать «Видеокомфорт» в течение 14 дней, чтобы убедиться, что данное решение подходит их требованиям.



Дополнительную информацию об услуге «Видеокомфорт» можно получить на сайте



*на правах рекламы Предприятиям малого и среднего бизнеса Архангельской области «Ростелеком» предлагает услугу удаленного видеонаблюдения и хранения видеозаписей в «облаке» — «Видеокомфорт», которая позволяет контролировать ситуацию на объекте из любой точки мира, где есть интернет.Услуга позволяет вести видеонблюдение за объектами в режиме онлайн, хранить записи в «облаке» и управлять системой через мобильное приложение. Система позволяет осуществлять съемку в темноте, съемку со звуком, индивидуально настраивать сценарии видеоаналитики: камеры могут фиксировать только определенные действия, например, движение, крик, пересечение линии.Один из трендов в области систем видеонаблюдения — переход с аналогового на IP-оборудование, которое позволяет организовать более качественную связь и более удобное хранение архива. Облачный сервис, в свою очередь, означает хранение данных в «облаке» провайдера, то есть клиенту не нужно приобретать и обслуживать собственные серверы. Таким образом, услуга «Видеокомфорт» актуальна для представителей малого и среднего бизнеса, которым необходимо быстро развернуть и настроить систему видеонаблюдения, без существенных капитальных затрат.«Ростелеком» предоставляет своим клиентам возможность бесплатно протестировать «Видеокомфорт» в течение 14 дней, чтобы убедиться, что данное решение подходит их требованиям.Дополнительную информацию об услуге «Видеокомфорт» можно получить на сайте RT.RU и по телефону 8 800 200 3000. версия для печати просмотров: 35

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