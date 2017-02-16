Архангельск: Общество

фото, видео с места события «Ростелеком» признан одним из лучших партнеров САФУ по трудоустройству выпускников 9 февраля в Интеллектуальном центре — научной библиотеке имени Е. И. Овсянкина, состоялось ежегодное собрание Ассоциации выпускников Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова (САФУ). В ходе мероприятия одним из лучших партнеров вуза по организации практики и трудоустройству признан Архангельский филиал ПАО «Ростелеком».



Директор Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Прищемихин и Директор по работе с массовым сегментом Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» Екатерина Климовская были награждены грамотами и отмечены «Золотым почетным знаком Ассоциации выпускников САФУ».



Екатерина Климовская отмечает: «Наша компания на постоянной основе сотрудничает с САФУ по приёму студентов на практику и их трудоустройству. В основном выпускники выбирают направление своей трудовой деятельности в коммерческом блоке, а именно – маркетинг, продвижение услуг связи населению и корпоративным клиентам в регионе. Работать у нас они начинают ещё до начала своей трудовой карьеры – в группе активных продавцов и группе исходящего телемаркетинга. Пройдя специальное обучение о технологиях, о предоставляемых услугах связи и общаясь напрямую с клиентами, молодые люди получают бесценный опыт и знания. В дальнейшем, устраиваясь на работу, они очень быстро осваивают все бизнес-процессы и вливаются в коллектив. Наши двери всегда открыты для активной молодежи, получившей базовые знания в одном из лучших университетов».



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