«Ростелеком» расширяет оптическую сеть в Няндоме

C 1 декабря 2017 «Ростелеком» приступил к работам по расширению оптической сети в городе Няндоме, в результате чего высокоскоростной «Домашний интернет» и «Интерактивное телевидение» получат 3,5 тысяч семей районного центра.

Работы по модернизации сети связи будут завершены до нового года.

Оптическая сеть связи в Няндоме построена в 2015 году и на сегодняшний день интернетом на скорости до 100 Мбит/с и услугой «Интерактивное ТВ» пользуются 557 клиентов.

«Домашний интернет» абоненты могут настроить под свои потребности, подключив разнообразные дополнительные опции: «Фиксированный IP» (предоставление статического IP-адреса), «Антивирус» (надежная защита компьютера с удобной помесячной оплатой), «Ребенок в доме» (ограничение доступа к нежелательным сайтам) и другие.

«Интерактивное ТВ» - это мультимедийный центр для всей семьи. К просмотру доступно более 230 телеканалов в цифровом качестве, в том числе в формате HD.

Благодаря уникальному сервису «Мультискрин» услуги «Интерактивное ТВ» можно объединить до пяти гаджетов в единый аккаунт. И при этом сохранить позицию просмотра при смене экрана: поставить программу на паузу на телевизоре, а продолжить просмотр в дороге на любом из мобильных устройств с того же самого места.

Сервис «Управление просмотром» позволяет контролировать телевизионный эфир. По желанию абонента любой фильм или передачу можно записать, перемотать или поставить на паузу. Также сервис позволяет начать просмотр передач с начала или пересмотреть из архива вышедшие в эфир программы за три последних дня.

Ограничение доступа к просмотру телевидения детьми возможно с сервисом «Родительский контроль». Продолжительность нахождения перед телевизором, время его включения, доступность телеканалов – всё это можно настроить по желанию родителей.

Значительно сэкономить позволит сервис «Видеопрокат». Киноновинки в HD-качестве для просмотра всей семьей можно купить в постоянное пользование по цене одного билета на киносеанс. Также к просмотру доступны самые культовые фильмы в любом из жанров.

Сервис «Караоке» сделает любой семейный праздник веселее – более 2000 песен доступно абонентам услуги «Интерактивное ТВ».

Узнать подробности об услугах «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ», тарифных планах и проверить техническую возможность подключения услуги можно на сайте RT.RU или по бесплатному номеру 8-800-100-0-800.



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