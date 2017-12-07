Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
05.12.17
821
06.12.17
804
06.12.17
790
06.12.17
708
06.12.17
646
06.12.17
616
05.12.17
567
реклама
реклама
Новости компаний
06.12.17
147
06.12.17
126
06.12.17
123
06.12.17
121
06.12.17
119
06.12.17
119
06.12.17
114
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Общество | Главные новости

«Ростелеком» расширяет оптическую сеть в Няндоме

вчера 16:33
184 0
C 1 декабря 2017 «Ростелеком» приступил к работам по расширению оптической сети в городе Няндоме, в результате чего высокоскоростной «Домашний интернет» и «Интерактивное телевидение» получат 3,5 тысяч семей районного центра.
 >

Работы по модернизации сети связи будут завершены до нового года.

Оптическая сеть связи в Няндоме построена в 2015 году и на сегодняшний день интернетом на скорости до 100 Мбит/с и услугой «Интерактивное ТВ» пользуются 557 клиентов.

«Домашний интернет» абоненты могут настроить под свои потребности, подключив разнообразные дополнительные опции: «Фиксированный IP» (предоставление статического IP-адреса), «Антивирус» (надежная защита компьютера с удобной помесячной оплатой), «Ребенок в доме» (ограничение доступа к нежелательным сайтам) и другие.

«Интерактивное ТВ» - это мультимедийный центр для всей семьи. К просмотру доступно более 230 телеканалов в цифровом качестве, в том числе в формате HD.

Благодаря уникальному сервису «Мультискрин» услуги «Интерактивное ТВ» можно объединить до пяти гаджетов в единый аккаунт. И при этом сохранить позицию просмотра при смене экрана: поставить программу на паузу на телевизоре, а продолжить просмотр в дороге на любом из мобильных устройств с того же самого места. 

Сервис «Управление просмотром» позволяет контролировать телевизионный эфир. По желанию абонента любой фильм или передачу можно записать, перемотать или поставить на паузу. Также сервис позволяет начать просмотр передач с начала или пересмотреть из архива вышедшие в эфир программы за три последних дня.

Ограничение доступа к просмотру телевидения детьми возможно с сервисом «Родительский контроль». Продолжительность нахождения перед телевизором, время его включения, доступность телеканалов – всё это можно настроить по желанию родителей.

Значительно сэкономить позволит сервис «Видеопрокат». Киноновинки в HD-качестве для просмотра всей семьей можно купить в постоянное пользование по цене одного билета на киносеанс. Также к просмотру доступны самые культовые фильмы в любом из жанров.

Сервис «Караоке» сделает любой семейный праздник веселее – более 2000 песен доступно абонентам услуги «Интерактивное ТВ».

Узнать подробности об услугах «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ», тарифных планах и проверить техническую возможность подключения услуги можно на сайте RT.RU или по бесплатному номеру 8-800-100-0-800.

*на правах рекламы

184 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
Конституционный суд России поставил точку в споре о начислении «северных»
Общество | Новости раздела
 
В Соломбале будет построена новая лаборатория Центра изучения Арктики
В Соломбале будет построена новая лаборатория Центра изучения Арктики
Утверждена адресная инвестиционная программа по строительству научно-лабораторного комплекса Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова РАН на 2018-2019 год. 
вчера 17:26
313
 
Что делать, когда Вам говорят «Спасибо на хлеб не намажешь»?
Что делать, когда Вам говорят «Спасибо на хлеб не намажешь»?
Архангелогородцев проконсультируют по вопросам борьбы с коррупцией в рамках тематического семинара.
вчера 16:58
458
 
«Ростелеком» расширяет оптическую сеть в Няндоме
«Ростелеком» расширяет оптическую сеть в Няндоме
C 1 декабря 2017 «Ростелеком» приступил к работам по расширению оптической сети в городе Няндоме, в результате чего высокоскоростной «Домашний интернет» и «Интерактивное телевидение» получат 3,5 тысяч семей районного центра.
вчера 16:33
185
 
Конституционный суд России поставил точку в споре о начислении «северных»
Конституционный суд России поставил точку в споре о начислении «северных»
С января 2018 года все жители северных районов страны могут рассчитывать на начисление соответствующих надбавок сверх МРОТ.
вчера 16:03
2006
 
Жители Архангельска могут побывать в лучшей региональной новостройке России
Жители Архангельска могут побывать в лучшей региональной новостройке России
9 декабря холдинг «Аквилон Инвест» приглашает всех желающих на «Зимнюю экскурсию по новостройкам». Записаться на экскурсию можно по телефону 65-00-08.
вчера 15:13
385
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
 
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080