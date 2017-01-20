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Архангельск: Общество

     

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«Сбербанк - Фонд рискованных облигаций» - лидер доходности по итогам 2016 года

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Сбербанк — Фонд рискованных облигаций» управляющей компании «Сбербанк Управление Активами», входящей в Группу Сбербанк, занял первое место по доходности по итогам 2016 г. среди 53 ОПИФов облигаций со стоимостью чистых активов от 10 млн рублей. Рейтинг опубликован информационным ресурсом Investfunds*. По итогам года стоимость пая ОПИФ облигаций «Сбербанк — Фонд рискованных облигаций» увеличилась на 16,52 %, а с момента создания фонда (27.04.2005г.) его доходность более чем на 50 % опережает рынок**.
 
ОПИФ облигаций «Сбербанк — Фонд рискованных облигаций» рассчитан на инвесторов, ориентированных на средний уровень риска. Портфель фонда состоит из рублевых облигаций российских компаний второго и третьего эшелонов. ОПИФ облигаций «Сбербанк — Фонд рискованных облигаций» присвоен наивысший рейтинг качества управления***.
 
В десятку рейтинга также вошел ОПИФ облигаций «Сбербанк—  Фонд облигаций «Илья Муромец», пай которого по итогам прошлого года подорожал на 13,33 %. ОПИФ облигаций  «Сбербанк —– Фонд рискованных облигаций»  и ОПИФ облигаций «Сбербанк  — Фонд облигаций «Илья Муромец» также вошли в топ-10 фондов облигаций по чистым привлечениям в 2016 году—  1,3 млрд и 697 млн рублей соответственно.
 
«Наши результаты свидетельствуют о высокой эффективности инвестиционного процесса и профессионализме наших управляющих. Мы удовлетворены тем, что в очередной раз подтвердили свое звание одного из лидеров рынка коллективных инвестиций», — отметил генеральный директор управляющей компании «Сбербанк Управление Активами» Алексей Иконников.
 
Снижение процентных ставок по депозитам подталкивает клиентов к поиску альтернативных вариантов вложений своих средств. Рост популярности ПИФов облигаций у населения свидетельствует о том, что данный продукт является востребованным инвестиционным инструментом с низким или средним уровнем риска. За 9 месяцев 2016 г. количество пайщиков управляющей компании «Сбербанк Управление Активами» увеличилось более чем на 10 %.
 
* Рейтинг открытых ПИФов облигаций (с СЧА более 10 млн руб.) по доходности с 31.12.2015 по 30.12.2016. Источник: Investfunds.ru.
** Прирост пая ОПИФ облигаций «Сбербанк – Фонд рискованных облигаций» за период с 29.04.2005 по 30.12.2016 составил +231%. Прирост  индекса IFX-Cbonds за период с 29.04.2005 по 30.12.2016 составил +178%. Источник: Investfunds.ru, Cbonds.ru
*** По данным Investfunds, по состоянию на 30.09.2016

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дата: 20.01.17 | 15:25
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