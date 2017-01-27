Архангельск: Общество

фото, видео с места события «Сэкономивший» бюджетные деньги на ремонте дорог предприниматель отделался штрафом В 2015 году бизнесмен на основании двух муниципальных контрактов осуществлял ремонт дороги между поселениями Малошуйка и Золотуха в Онежском районе. Предприниматель нарушил техническое задание и вместо материала, который необходимо было закупить, использовал обычный грунт, который достался ему бесплатно. В результате такого мошенничества муниципальному образованию был причинён ущерб на сумму более 170 тысяч рублей. В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина ранее не был судим, а причинённый ущерб возместил в полном объёме. В этой связи суд прекратил производство по уголовному делу и назначил мужчине лишь штраф в размере 30 тысяч рублей за каждое преступление. версия для печати просмотров: 113

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