Предприниматель нарушил техническое задание и вместо материала, который необходимо было закупить, использовал обычный грунт, который достался ему бесплатно.
В результате такого мошенничества муниципальному образованию был причинён ущерб на сумму более 170 тысяч рублей. В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина ранее не был судим, а причинённый ущерб возместил в полном объёме. В этой связи суд прекратил производство по уголовному делу и назначил мужчине лишь штраф в размере 30 тысяч рублей за каждое преступление.