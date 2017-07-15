«Стереожизнь»: настройся и поймай волну

Прошлый уик-энд у журналистов News29 прошел в режиме «стерео». А если точнее — STEREOLETO. Именно так называется фестиваль, который проходил в Санкт-Петербурге.

На Елагином острове с 7 по 9 июля выступили более трех десятков абсолютно разных, но интересных и актуальных на сегодняшний день музыкальных коллективов со всего мира.

На уик-энд по другим правилам пригласила компания Тele2, которая уже третий год подряд выступает партнером фестиваля, чтобы сделать его еще более комфортным. И уж поверьте, это того стоило! Провести летние выходные в Питере — уже само по себе прекрасно, а если еще в хорошей компании... Нашими спутниками в поездке стали блогеры из Архангельска. Вместе с Михаилом, Владом и Анастасией мы провели полтора незабываемых дня в городе на Неве.

Непосредственно перед фестивалем мы успели побывать в крупнейшем частном музее современного искусства в России Эрарта, также партнером Tele2. В нем представлены наиболее оригинальные и интересные произведения современных художников. Можно сказать, что вся наша поездка проходила по иным правилам, начиная от входа на фестиваль STEREOLETO, заканчивая обширной культурной программой до и после мероприятия. А как же без этого — культурная же столица!

В субботу перед началом второго дня фестиваля в зоне Тele2 состоялась короткая пресс-конференция с основателем и продюсером фестиваля Ильей Бортнюком. У блогеров со всей России была возможность пообщаться с человеком, лично знакомым с Виктором Цоем, которому, к слову, был посвящен первый день фестиваля.

Бессменный организатор феста рассказал нам, как собрать несколько десятков разноплановых исполнителей на одной площадке, каким образом формируется музыкальная программа и что помогает «Стереолету» годами не терять актуальности. STEREOLETO - это «стереожизнь» во всем ее многообразии, заявил Илья Бортнюк, подводя итог неформальному общению с представителями российской блогосферы и журналистами.

Важный городской фестиваль проходил в 16-й раз, в этом году его хедлайнерами стали музыканты группы «Сплин», а также украинская команда «Грибы», которая вышла на центральную сцену субботним вечером. В общей же сложности на трех сценах фестиваля выступили более 30 исполнителей со всего мира. В их числе «U.N.C.L.E», «Хаски», «Pompeya» и многие другие. Для гостей работали ресторанная, дизайнерская, развлекательная, детская площадки, музыкальная лаборатория, где проходили круглые столы и дискуссии, а также арт-площадка с подборкой произведений современного искусства.

Tele2 организовала двухэтажную зону, где в течение трех дней зрители могли отдохнуть, зарядить телефоны, оставить вещи в камере хранения и насладиться лучшим видом на главную сцену фестиваля. Вместо привычного селфи в фотозоне Tele2 гости делали необычные панорамные фото. Абоненты оператора при входе на STEREOLETO получали в подарок набор, который позволял наслаждаться музыкой вне зависимости от переменчивой петербургской погоды. Досталось и нам, журналистам. В память о событии мы получили фирменные футболки, выпущенные ограниченным тиражом в коллаборации с Fakoshima. Fakoshima – дизайнер очков, которые носят Roisin Murphy, Zebra Katz, Kat Von D, Tricky и многие другие мировые знаменитости.

Что касается музыки, то мои симпатии были отданы во второй день фестиваля финской группе «K-X-P», выступавшей одновременно с украинскими музыкантами на другой сцене. Признаюсь честно, «Грибы» — не моя тема. И немудрено, ведь у меня — свои правила! Знаменитое трио из Хельсинки, которое смешивает электронику, краут-рок, шумы и даже народные песни, создало гипнотизирующую музыку, оторваться от которой я попросту не смог. И никакие «Грибы», не в упрек великолепным парням с Украины будет сказано, тут не помогут. Как говорится, на одной волне.

Субботний фестивальный день мы закончили вечеринкой Tele2 в клубе «Kuznya House» в Новой Голландии. Добирались мы туда на прогулочном теплоходе, получив попутно массу впечатлений от просмотра завораживающих пейзажей ночного Питера. Самым ожидаемым событием afterparty стал диджей-сет участников «Pompeya», которые в этот вечер выступили опять-таки по другим правилам и исполнили не композиции группы, а свою любимую электронную музыку.

Прекрасные выходные стали маленькой жизнью по другим правилам, очень хочется верить, что для нас она будет продолжаться! Главное – настроиться и поймать волну...