«Теперь мы сможем решать проблемы полярников без лишней волокиты»

В ходе работы VII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» было подписано соглашение о сотрудничестве Межрегиональной общественной организации «Ассоциация полярников» и «Арктического правового центра», созданного в Архангельске. Учредители Центра - САФУ, ассоциация «Созвездие» и юридическая компания «Гудков, Корельский, Смолярж». В задачи членов организации входит экспертиза законодательных актов, направленных на развитие арктических территорий.Так свое выступление на форуме директор Центра Денис Гудков посвятил анализу двух законопроектов «О развитии Арктической зоны Российской Федерации»: 2016-го года (от дальнейшей работы над ним не так давно отказалось Минэкономразвития) и 2017-го года (опубликован на федеральном портале 8-го ноября и посвящен созданию опорных зон): «Очевидно, что законопроект 2017 года имеет как плюсы, так и минусы. Остановлюсь на недостатках: документ направлен на поддержку не отдельных территорий, а комплекса крупных проектов. То есть опорная зона может быть создана только для реализации «якорного» проекта стоимостью не менее 100 млрд рублей. Отсутствие якорного проекта или инвестора, готового вложить эти средства, означает невозможность создания опорной зоны. При этом законопроект 2017 года не предлагает альтернатив привлечения инвестиций, кроме опорных зон, что существенно сужает возможности арктических регионов».Стоит также отметить, что понятие территории с преференциальными условиями, данное в статье 2 законопроекта 2017 года, практически полностью повторяет понятие территории опережающего социально-экономического развития. Отличие в том, что ТОСЭР действует на части одного субъекта, а территория с преференциальными условиями может создаваться и в нескольких субъектах. Кроме того, резидентом ТОСЭР может быть как юридическое лицо, так и индивидуальный предприниматель, а резидентом территории с преференциальными условиями - только организация.По мнению Дениса Гудкова, если Минэконоразвития России, включая в законопроект 2017 года понятие территорий с преференциальными условиями, всё-таки подразумевало ТОСЭР, то необходимо вносить целый ряд корректировок как в законопроект 2017 года, так и в действующее законодательство о ТОСЭРах: «При этом сразу же теряются уникальность и преимущества предложенного законопроектом 2017 года для Арктической зоны РФ режима территории с преференциальными условиями, так как ТОСЭРы с марта 2018 года могут создаваться на всей территории страны».Помимо прочего, законопроект 2017 года не содержит прямых мер поддержки малого и среднего бизнеса. А учитывая установленный объем инвестиций в 100 млрд рублей, малый и средний бизнес может получить статус участника опорной зоны в только при взаимосвязи с якорным проектом.«Закон 2017 года, безусловно, необходим, но он имеет узкую направленность. А потому нужен еще один отдельный закон, который станет системообразующим для всей системы арктического законодательства», - подчеркнул Денис Гудков. Он уверен: дальнейшее развитие российской Арктики невозможно без принятия комплекса нормативно-правовых актов. Пока же процесс формирования арктического законодательства находится в подвешенном состоянии. И это хорошо видно при сравнении с законодательным процессом в сфере развития Дальнего Востока.Так за последние четыре года для совершенствования инвестиционного климата на Дальнем Востоке было принято 25 федеральных закона. За последние четыре года в Государственную думу не было внесено ни одного законопроекта, направленного на развитие Арктической зоны РФ.«Наша задача как раз и состоит в том, чтобы на законодательном уровне менять ситуацию, делать Арктику инвестиционно привлекательным регионом – при чем не в десятилетней перспективе, а здесь и сейчас. Рад, что теперь идти к этой цели мы будем в сотрудничестве с Ассоциацией полярников!» - заключил директор Арктического правового центра.***С 4 по 6 декабря в Санкт-Петербурге при поддержке Госкомиссии по развитию Арктики проходит VII Международный форум «Арктика: настоящее и будущее». Форум входит в число крупнейших деловых мероприятий страны. На его площадке подводятся итоги года и определяются планы развития Арктической зоны РФ. Организатором форума выступает МОО «Ассоциация полярников», ее возглавляет Артур Николаевич Чилингаров - Специальный представитель Президента России по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике.