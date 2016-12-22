В новогодние каникулы на дорогах Поморья пройдёт акция «Трезвый водитель». С 23 декабря 2016 года по 8 января 2017 года дорожные инспекторы будут в массовом порядке проверять автолюбителей на состояние опьянения.

Госавтоинспекция Архангельской области призывает всех водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии, а воспользоваться общественным транспортом или услугами такси.

Если вы стали свидетелем того, что автомобилем управляет человек в состоянии опьянения, не оставайтесь равнодушными и сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 41-27-44, 69-08-03.

Кроме того, можно воспользоваться интернет-ресурсом «Сообщи о пьяном водителе» в социальной сети «ВКонтакте». Для этого нужно написать сообщение, в котором необходимо указать марку машины, госномер, цвет и направление движения автомобиля. Отправленное сообщение сразу же поступает в дежурную часть, а затем передается дорожным инспекторам.

Напоминаем, за нетрезвую езду водитель может быть лишен «прав» на срок от 1,5 до 2 лет. Также ему грозит штраф в размере 30 000 рублей. За повторное управление в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность.