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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

«Трезвый водитель» не позволит северянам в праздники сесть за руль подшофе

В новогодние каникулы на дорогах Поморья пройдёт акция «Трезвый водитель». С 23 декабря 2016 года по 8 января 2017 года дорожные инспекторы будут в массовом порядке проверять автолюбителей на состояние опьянения.

Госавтоинспекция Архангельской области призывает всех водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии, а воспользоваться общественным транспортом или услугами такси.

Если вы стали свидетелем того, что автомобилем управляет человек в состоянии опьянения, не оставайтесь равнодушными и сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 41-27-44, 69-08-03.

Кроме того, можно воспользоваться интернет-ресурсом «Сообщи о пьяном водителе» в социальной сети «ВКонтакте». Для этого нужно написать сообщение, в котором необходимо указать марку машины, госномер, цвет и направление движения автомобиля. Отправленное сообщение сразу же поступает в дежурную часть, а затем передается дорожным инспекторам.

Напоминаем, за нетрезвую езду водитель может быть лишен «прав» на срок от 1,5 до 2 лет. Также ему грозит штраф в размере 30 000 рублей. За повторное управление в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность.

  
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просмотров: 664
дата: 22.12.16 | 17:24
комментариев: 3
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Комментарии пользователей
fantazer (3)
Ролик про задержание пьяного водителя в терминале аэропорта г.Казань говорит о высоком "профессионализме" сотрудников. А если бы это был "Урал" или другой тяжёлый грузовик!? Про напичканый я уже не говорю. Трагедия в Берлине и Ницце ни чему не учит. Зато на учениях всё тип-топ, просто отличники и хорошисты.
22.12.16
20:24
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Василий И. (2)
Облава как в Марьиной роще после войны. Плюс - поощрение стукачества. А на самом деле как откупались так и будут откупаться.
22.12.16
19:15
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Коля Т. (1)
А по моему проблема надумана.По вине пьяных водителей происходит около 10% дтп.Остальные совершают трезвые водители.Некоторых из них нельзя вообще к машине близко подпускать,т.к.они по жизни олени.Знавал я людей,которые работали на грузовиках и автобусах и пили каждый день(в обед по "соточке").И отработали без единой аварии.
22.12.16
18:19
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