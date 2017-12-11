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Общество | Главные новости

«Водоканал» обнаружил утечку и в ночь на 13 декабря понизит давление на сетях

сегодня 17:05
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На магистральном водоводе в районе Центральных очистных сооружений обнаружена утечка. Работы её устранению пройдут с 12 на 13 декабря.
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Фото: fakty.ictv.ua

Утечка обнаружена в районе Центральных очистных водопроводных сооружений. Из-за большого поступления воды не удаётся осушить место прорыва. Принято решение понизить давление в системе городского водоснабжения с 21 часа 12 декабря до 6 часов 13 декабря.

В пресс-службе администрации Архангельска пояснили, что большинство потребителей не заметят понижения давления, так как будет подключена дополнительная насосная станция. 

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