«Водоканал» продолжает информировать архангелогородцев о новых отключениях воды
сегодня 17:25
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Пока коммунальщики работают над восстановлением водоснабжения в центральной части Архангельска, «Водоканал» информирует жителей областного центра о новых отключениях. На этот раз они коснутся южной части города.
7 октября с 9 часов и до окончания работ будет отключено водоснабжение в округе Варавино-Фактория до п. Силикатный, в Исакогорском округе – от п. Затон до п. Пирсы, на о. Краснофлотском. Предприятие «Водоканал» просит жителей сделать запас воды.
Видимо, коммунальные катаклизмы в Архангельске продолжаются. До сих пор многие дома в центре города продолжают оставаться без воды
. Ремонтные работы по восстановлению водоснабжения продолжаются
.
18:55