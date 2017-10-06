«Водоканал» восстановил подачу воды в центре Архангельска
сегодня 10:13
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Минувшей ночью специалисты «Водоканала» проводили работы по замене на сетях задвижки диаметром 800 мм. В связи с этим было отключено водоснабжение. В настоящее время подача воды возобновляется.
Без водоснабжения прошлую ночь провели жители всех районов города, кроме Силикатчиков, поселка Талаги, Нефтебазы, района Экономии и Северного округа.
По словам технического директора «Водоканала» Ивана Бридько, плановая работа по замене задвижки завершена. В настоящее время осуществляется затяжка нового затвора.
Подача воды потребителям возобновлена, однако для полной нормализации работы системы требуется время.
10:38