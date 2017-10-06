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Общество | Главные новости

«Водоканал» восстановил подачу воды в центре Архангельска

сегодня 10:13
518 1
Минувшей ночью специалисты «Водоканала» проводили работы по замене на сетях задвижки диаметром 800 мм. В связи с этим было отключено водоснабжение. В настоящее время подача воды возобновляется.
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Фото: bryansknovosti.ru
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Без водоснабжения прошлую ночь провели жители всех районов города, кроме Силикатчиков, поселка Талаги, Нефтебазы, района Экономии и Северного округа.

По словам технического директора «Водоканала» Ивана Бридько, плановая работа по замене задвижки завершена. В настоящее время осуществляется затяжка нового затвора.

Подача воды потребителям возобновлена, однако для полной нормализации работы системы требуется время.

 

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Владимир С.
06.10.17
10:38
Воды нету! У "Водоканала" опять "миф" задвижки , а раньше списывали на аварии. Низкая производительность труда - при больших зарплатах!
 
+ 0 -
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«Водоканал» восстановил подачу воды в центре Архангельска
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04.10.17 16:54
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С 5 на 6 октября город Архангельск за исключением окраин останется без воды
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02.10.17 16:38
3804 5
limfa: Даже завидую окраинам......
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