Шестьдесят мальчишек и девчонок сменили летние бойцовки на теплые куртки и отправились покорять отдаленные населенные пункты Приморского, Онежского, Устьянского и Вилегодского районов. Все они – участники патриотической акции «Полярный десант».

Акция проходит в рамках всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО». В этом году она посвящена празднованию 80-летия Архангельской области.



За десять дней участники акции посетят более 30 населенных пунктов. В программу включены профориентационные встречи, мастер-классы, интерактивные занятия по здоровому образу жизни и истории Архангельской области для учащихся школ, а также спортивные соревнования и концерт для местных жителей. Одним из важных направлений акции является оказание помощи ветеранам войны, труда, пенсионерам, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также составление реестра памятников и воинских захоронений.



Торжественная церемония открытия акции состоялась 10 февраля на площади у главного корпуса САФУ имени М.В. Ломоносова.



Начальник управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации губернатора и правительства Архангельской области Григорий Ковалев отметил: «Расширяется география участников акции. К архангельским студентам присоединились ребята из Вологодской, Воронежской областей и Санкт-Петербурга. Помощь, оказанная в рамках акции совершенно бесплатная».



В рамках «Полярного десанта» продолжатся реализация проекта под названием «Место памяти», разработанного Российским военно-историческим обществом. Суть проекта в том, что, находясь в муниципальном образовании, добровольцы осматривают памятники, мемориалы, воинские захоронения, описывают их состояние, фотографируют и фиксируют геолокацию. По возвращению данные передаются в региональный центр патриотического воспитания для размещения полученной информации на специальном сайте.



Одним из нововведений этого года можно назвать проект «Волонтеры просвещения», который представляет серию лекций про Архангельскую область. Именно он направлен на информирование населения об истории родного края.



Добровольцы вернуться в Архангельск 20 февраля и свой профессиональный праздник – День российских студенческих отрядов, который отмечается 17 февраля, ребята встретят в работе.

