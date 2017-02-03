Бывший глава Катунино Сергей Пилипчук при помощи специалиста местного многофункционального центра передал своей сотруднице муниципальную квартиру, хотя та в очереди на предоставление жилья не стояла.

В результате муниципальному образованию был причинён ущерб на сумму более 1 миллиона рублей, а также нарушены права других очередников.

В октябре 2016 года против Пилипчука было возбуждено уголовное дело за махинации ещё с тремя квартирами, одну из которых он «подарил» своему сыну. Как рассказали в пресс-службе регионального следственного управления СКР, эти два дела будут соединены в одно производство.

Напомним, скандальный глава уже осуждён на 8 лет колонии строгого режима. Он незаконно продал железобетонные плиты с аэродрома Лахта за 28 миллионов рублей. Кроме того, за взятку предоставил квартиру по договору социального найма участковому полицейскому.