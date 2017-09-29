«Заминировавший» многоэтажку архангелогородец получил год «строгача»

Инцидент произошел 16 мая 2017 года. Ранее судимый 60-летний житель Архангельска позвонил по номеру 001 и заявил об опасном устройстве.Незамедлительно по указанному адресу прибыли все службы экстренного реагирования Архангельска. В срочном порядке сотрудниками правоохранительных органов и спецслужб проведены предусмотренные в подобных случаях мероприятия по обеспечению безопасности населения. Взрывное устройство обнаружено не было. Хулиган был установлен и задержан в тот же вечер.Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ по Архангельской области.