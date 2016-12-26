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Архангельск: Общество

     

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«Звездочка» передала флоту России подлодку «Подмосковье» после долгой модернизации

Центр судоремонта проводил ремонт и модернизацию подлодки с 1999 года. В ноябре-декабре 2016 года субмарина выполнила несколько выходов в море для отработки задач по проверке исправности всех систем и механизмов.

Результаты испытаний продемонстрировали соответствие технических характеристик корабля параметрам, заложенным в проект. Сегодня состоялась торжественная церемония подписания приемного акта.

Подлодка "Подмосковье" была построена в 1984 году как тяжелый атомный подводный крейсер стратегического назначения. Как ракетоносец лодка прослужила до 1999 года, после чего была отправлена на ремонт, в ходе которого ее решили переоборудовать в подлодку спецназначения  – носитель глубоководных аппаратов.

Ремонт и реконструкция затянулись из-за смены техзаданий и проблем с финансированием.

  
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просмотров: 190
дата: 26.12.16 | 18:32
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