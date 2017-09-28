Андрей Багрецов возглавил агентство по спорту в правительстве Поморья

Чиновник, руководивший до сегодняшнего дня региональным центром развития спорта «Водник», официально назначен на должность главы профильного ведомства в структуре правительства Архангельской области.

Новости по теме Руководитель агентства по спорту Архангельской области покидает свой пост

О том, что глава архангельского хоккейного клуба сменит добровольно покидающего свой пост Александра Кузнецова стало известно в середине сентября. Информацию озвучил губернатор Поморья на встрече с блогерами и журналистами.

Исполнять обязанности директора спортклуба "Водник" пока будет Роман Клобуков. Стоит отметить, что кадровые ротации происходят на фоне неудачного выступления «водников» на Кубке России. Несмотря на победы в трех последних матчах, команда с берегов Двины не сможет продолжить борьбу за хоккейный трофей из-за неудачного старта на турнире.