Андрей Багрецов возглавил агентство по спорту в правительстве Поморья
сегодня 12:53
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Чиновник, руководивший до сегодняшнего дня региональным центром развития спорта «Водник», официально назначен на должность главы профильного ведомства в структуре правительства Архангельской области.
О том, что глава архангельского хоккейного клуба сменит добровольно покидающего свой пост Александра Кузнецова стало известно в середине сентября. Информацию озвучил губернатор Поморья на встрече с блогерами и журналистами.
Исполнять обязанности директора спортклуба "Водник" пока будет Роман Клобуков. Стоит отметить, что кадровые ротации происходят на фоне неудачного выступления «водников» на Кубке России. Несмотря на победы в трех последних матчах, команда с берегов Двины не сможет продолжить борьбу за хоккейный трофей из-за неудачного старта на турнире.