Архангельск: Политика

Проект «Коммунальная самооборона» появился в 2015 году по инициативе областного депутата Юрия Шарова, который и является ключевым спикером мероприятия. В настоящее время через образовательные семинары прошло несколько сотен архангелогородцев и жителей области.

Идея родилась в процессе приема народным избранником жителей Архангельска.

- В 2014-2015 годах был огромный вал жалоб от избирателей как по поводу незаконных начислений за коммунальные услуги, так и по неисполнению договоров обслуживания многоквартирных домов. В 2016 году большинство избирателей обращались по проблемам минздрава. Сейчас ситуация повторяется. Людей интересуют проблемы водоснабжения и уборки снега, - заявил депутат Юрий Шаров.

Двухчасовые семинары являются абсолютно бесплатными. Ближайший состоится 11 марта в Архангельске. Записаться на него можно на сайте проекта.