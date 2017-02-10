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Архангельск: Политика

     

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Архангедлогородцев научат «коммунальной самообороне» на бесплатных семинарах

В областном центре продолжается набор слушателей на бесплатные курсы по защите потребительских прав в области жилищно-коммунального хозяйства.

Проект «Коммунальная самооборона» появился в 2015 году по инициативе областного депутата Юрия Шарова, который и является ключевым спикером мероприятия. В настоящее время через образовательные семинары прошло несколько сотен архангелогородцев и жителей области.

Идея родилась в процессе приема народным избранником жителей Архангельска.

- В 2014-2015 годах был огромный вал жалоб от избирателей как по поводу незаконных начислений за коммунальные услуги, так и по неисполнению договоров обслуживания многоквартирных домов. В 2016 году большинство избирателей обращались по проблемам минздрава. Сейчас ситуация повторяется. Людей интересуют проблемы водоснабжения и уборки снега, - заявил депутат Юрий Шаров.

Двухчасовые семинары являются абсолютно бесплатными. Ближайший состоится 11 марта в Архангельске. Записаться на него можно на сайте проекта.


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автор: msr
просмотров: 20
дата: 10.02.17 | 14:53
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